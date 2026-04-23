澳洲會計師公會調查：受惠經濟平穩與數碼轉型 香港中小企表現創十年新高

香港 - 2026年4月23日 - 澳洲會計師公會最新發佈的《亞太區小型企業調查2025-2026》顯示，香港中小型企業在 2025 年的表現創下十年來最強勁的紀錄，同時對未來一年的信心亦攀升至新高。





調查顯示，香港中小企業務在 2025 年表現強勁，錄得增長的比例由 2024 年的 65% 升至 68%的新紀錄。該正面勢頭預期可延續至今年，71% 中小企預計今年業務將持續擴張，76% 預期本地經濟會有所提升，兩項指標均刷新調查以來的新高。客戶忠誠度及增强的勞動力被視為去年中小企穩健表現的關鍵驅動力。



澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開先生表示，營商環境的改善是支持中小企增長的關鍵。他指出：「去年香港在資本市場穩定、旅遊與消費復甦，以及房地產市場平穩發展的多重帶動下，整體商業信心和經濟動力都明顯增強。在這樣有利的環境下，小型企業不單受惠於商業活動轉趨頻繁，更有空間去實現健康、可持續的擴張。」



展望未來，葉先生留意到全球地緣政治緊張與外部不確定性帶來挑戰，不過他認爲香港的內在優勢仍是中小企的核心競爭力。他表示：「地緣政治風險上升，的確會為貿易與物流等行業帶來阻力，例如推高燃料成本或導致供應鏈中斷。不過，我對香港今年的整體商業前景依然充滿信心。當全球許多地區的局勢變得難以預測時，香港穩定一致的營商環境，配合簡單低稅制等政策優勢，反而令我們在吸引國際企業與投資者方面脫穎而出。」



葉先生補充，這些局勢也為本地中小企帶來新機遇，特別是國際關注度提升，為建立合作夥伴關係、擴大網絡及開拓新市場創造了空間。「目前的環境也為年輕創業者創造了有利條件，讓他們能更積極地探索新興市場，把握新商機。」



業務表現提升強化了許多本地中小企的財務穩健性。調查顯示，報告支付債務有困難的企業比例從 2024 年的 22% 銳減至 2025 年的 3%；對於今年的展望亦保持樂觀，僅有 4% 預期償債方面會面臨困難，較先前的 26% 大幅改善，該結果亦顯示香港的中小企在所有受訪地區中，對債務償還最有信心。



葉先生表示：「過去一年，受惠於業務增長帶來的充裕資金，加上資本市場穩健及房地產市場復甦，許多中小企的償債能力已顯著提升。這種更為穩健的現金流狀況，不僅讓企業在尋求外部融資時更具優勢，同時也因自身資金充足，減少了對外來貸款的依賴。」



隨著數碼轉型加速，香港中小企正積極透過投資科技獲利。2025 年，認為科技投資有助提升盈利的中小企比例升至 64%，較 2024 年的 59% 有所增長。在各項科技中，AI 最受青睞，五分之二的受訪企業去年已投入相關資金，緊隨其後的是 CRM 系統。



與此同時，本港中小企的網絡安全防護見成效。報告因網絡事件遭受損失的企業比例，從 2024 年的 72% 驟降至 2025 年的 43%。然而，隨著數碼化進程加速，網絡風險依然不容忽視。近五分之三的中小企預期今年將面臨網絡威脅，顯著高於調查平均值（42%）。



澳洲會計師公會大中華區分會中小企及創業委員會副主席梁迪峰先生表示，隨著 AI 工具日益成熟且普及，正有效協助中小企提升生產力、優化營運成本並強化客戶體驗。



梁先生指出：「然而，隨著網絡詐騙升溫、AI 普及，加上中小企對虛擬銀行的依賴度提高，促使香港政府在過去一年顯著強化了銀行體系與網絡安全的韌性。這包括推出『網絡防禦一站通』等低成本且實用的計劃，並持續實施『9+5』中小企支持措施。調查顯示網絡攻擊損失有所下降，正反映出這些政策已初見成效。」



（左）梁迪峰先生澳洲會計師公會2026年大中華區分會中小企及創業委員會副主席（右）葉耘開先生澳洲會計師公會2026年大中華區分會理事

「隨著網絡安全威脅和數碼詐騙風險持續升級，中小企應更好利用現有資源，包括免費的網站風險評估和漏洞識別服務，以強化防禦能力，保障業務營運。」



梁先生亦建議政府考慮再推「科技券」計劃，以支持更廣泛的數碼化轉型，涵蓋 AI 及非 AI 技術的應用。他補充，加強培訓支援將有助中小企識別並採納現代化工具，從而推動創新、提升效率，並鞏固長遠競爭力。



成本上漲仍是 2025 年香港中小企面臨的主要挑戰，有 29% 的受訪企業表示其業務受此負面影響。然而，該比例在所有受訪市場中位列第二低，反映出香港去年相對溫和的通脹環境。值得留意的是，員工成本被視為負面因素的比例從 35% 升至 42%，成為香港企業在 2025 年最沉重的成本負擔。這亦解釋了為何計劃增聘人手的中小企比例，由去年的 42% 回落至 38%。



梁先生認為：「成本上漲仍是亞太區許多中小企面臨的主要障礙。但香港的通脹水平相對溫和，這在一定程度上緩解了成本壓力，為本地中小企業提供了緩衝空間。」



梁先生補充，雖然員工人數增長放緩，但隨著企業轉向投資高價值人才，整體員工成本持續上升。他指出：「提升數碼化與自動化水平有助於緩解勞動力短缺的壓力。中小企目前在招聘時，更傾向於尋找具備數碼及 AI 技能的專才，或設立新職位以驅動業務轉型。這類職位的薪資水平通常較高，這也解釋了為何在招聘步伐放緩的情況下，整體員工開支依然錄得增長。」



《亞太區中小企業調查 2025–26》共訪問亞太區 11 個市場的 4,166 家中小企業，包括新加坡、中國大陸、澳洲等地。其中香港受訪者佔 305 名。

