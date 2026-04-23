NineSmart Smart Property 亮相香港寬頻企業方案活動

以 AIoT 驅動物業管理智能化轉型

香港 - 2026年4月23日 - NineSmart (玖創物聯網有限公司) 於 4月17日出席由香港寬頻企業方案主辦的「AI 引領物業營運：從策略到實踐」活動，與來自物業管理及科技等業界夥伴交流，探討 AI 與 IoT 如何協助物業營運，由傳統管理模式邁向真正智能化。是次活動聚焦於智能物業管理、保安營運、租戶體驗及系統整合等議題，透過專題分享及示範，展示 AIoT 如何推動物管由「被動監察」升級至「主動識別」與「預測管理」。



NineSmart 業務發展總監黃浚昇（中左）及聯合創辦人巫浚銘（中右）

專題分享：以「人」為中心的智能化轉型



在專題分享環節中，NineSmart 業務發展總監黃浚昇 (Sing Wong) 指出，真正的智能化不應停留於設備自動化，而是要同時回應住戶、前線物管同事以及管理層或業主三方的實際需要。傳統物管往往把門禁、電梯、感應器及會所設施分散管理，即使加入自動化系統，系統之間仍未必互通，結果只是增加前線需要監察的後台數量。



黃浚昇表示，「智能化真正的轉變應在於數據流動與系統的聯動性，令來自不同裝置的數據流向一個平台，方便管理層預測並提早處理潛在問題，將前線人手從瑣碎工作中釋放出來，投入更高價值的服務工作。」



現場展示：Smart Property 智能物業管理方案



除專題分享外，NineSmart 亦展示其產品 Smart Property 及其中一個功能模組 Smart Access 智能門禁，呈現如何以統一平台連接不同裝置，協助業界提升營運效率與服務體驗。NineSmart 以 IoT技術，透過整合式平台，令門禁不再只是單一功能，而是可與其他營運流程、通知機制及數據分析連接，提升整體系統操作效率與安全性。



推動智能轉型及自動化，邁向無人化物業營運



隨着 AIoT 技術成熟，物業營運正由人手巡查及事後處理，轉向預測性與自動化管理。更多重複工序將由系統自動處理，令前線可聚焦更高價值工作，推進物業營運邁向可持續的「無人化」營運模式。



NineSmart 創辦人之一巫浚銘 (Lucas Mo) 表示，「物業管理的將來不只是自動化，而是以數據與 AIoT 驅動真正的智能轉型，讓住戶、前線與管理層在同一平台高效協同，令物管更準確掌握使用情況及服務需求，作出更前瞻的決策，同時提升營運效益及物業長遠資產價值。」



與會者及業界代表回饋正面



多位訪客及業界代表認為，NineSmart 的展示清楚呈現智能物業管理的實際落地能力，特別是在門禁、系統整合及營運自動化方面，具備清晰的應用場景與明確價值。亦有參觀者指出，是次展示成功結合「自動化」與「以人為本」的理念，將智能化由「硬件升級」推進至「營運思維」的轉變，正好呼應活動主題，從策略走到實踐，促進物業營運邁向更高層次的智能轉型。





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