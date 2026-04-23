商業動向
出版：2026-Apr-23 16:04
更新：2026-Apr-23 16:04
PR Newswire

紐約的 SIP & GUZZLE 於 2026 年 NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS 中獲評為 THE BEST BAR IN NORTH AMERICA

卑詩省溫哥華2026年4月23日 /美通社/ -- 

Sip & Guzzle in New York City named The Best Bar in North America at North America’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Vancouver, Canada, on April 22.
  • 紐約的 Sip & Guzzle 榮登 No.1，獲評為 The Best Bar in North America該獎項由 Perrier 贊助
  • 本年度排名涵蓋 28 間美國酒吧、11 間墨西哥酒吧、8 間加拿大酒吧及 3 間加勒比海地區酒吧，另有 15 間新上榜酒吧首次亮相
  • Torres Brandy 贊助的 The Best Bar in Mexico，頒予墨西哥城的 Bar Mauro (No.2)
  • Monkey Shoulder 贊助的 The Best Bar in Canada，頒予溫哥華的 The Keefer Bar (No.7)
  • NOAM 贊助的 The Best Bar in the Caribbean，頒予波多黎各的 La Factoría (No.26)
  • 來自新奧爾良 Jewel of the South 的 Chris Hannah 榮獲 Roku Industry Icon Award
  • 聖胡安的 Identitad (No.73) 奪得 Campari One To Watch Award
  • 紐約的 Schmuck (No.4) 贏得 Three Cents Best New Opening Award
  • 多倫多的 Library Bar (No.19) 榮膺 Ketel One Sustainable Bar Award
  • 華盛頓特區的 Allegory (No.57) 獲頒 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award
  • 新奧爾良的 Cure (No.21) 奪得 Nikka Highest Climber Award
  • 紐約的 Bar Snack (No.3) 贏得 Disaronno Highest New Entry Award
  • 阿爾伯克基的 Daydream Rum Bar 榮膺 SevenRooms Best Bar Design Award
  • 墨西哥城的 Handshake Speakeasy (No.12) 贏得 Rémy Martin Legend of the List Award
  • 芝加哥的 Bar Kumiko (No.11) 奪得 Michter's Art of Hospitality Award
  • El Gallo Altanero (No.10) 的 Freddy Andreasson 榮獲 Altos Bartenders' Bartender Award
Perrier 贊助的 North America's 50 Best Bars 榜單，已於 2026 年 4 月 22 日在溫哥華舉行現場頒獎典禮時揭曉。 這份年度榜單涵蓋了來自美國、墨西哥、加拿大及加勒比海地區的酒吧，肯定其在飲品品質與服務款待上的優秀表現。

紐約的 Sip & Guzzle 榮登 No.1，一舉囊括由 Perrier 贊助的 The Best Bar in North America 及 The Best Bar in Northeast USA 兩大榮銜。 墨西哥城的 Bar Mauro 位列 No.2，其次為紐約的 Bar Snack，排名 No.3。

North America's 50 Best Bars 的內容總監 Emma Sleight 表示：「本年度榜單展現塑造雞尾酒文化的非凡創意及卓越才華。 無論是備受認可的業界先鋒，還是令人期待的新晉酒吧，均重新定義世界級款待體驗的標準。」

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
