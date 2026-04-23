宏基資本與 JERDE 結成策略聯盟 攜手於亞洲打造以設計為核心的房地產發展項目

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 宏基資本有限公司（「宏基資本」或「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：2288）今日宣佈與國際知名建築及城市設計事務所 Jerde Partnership（「JERDE」）建立策略聯盟，標誌着本集團成長模式邁向重要里程碑。 此聯盟將結合宏基資本在投資、資產管理及房地產開發方面的專業優勢，以及 JERDE 的全球設計視野與以人為本的創新理念，共同開拓亞洲區內以設計為主導的房地產發展機遇。 JERDE 擁有逾 40 年的專業經驗，於國際間建立了卓越聲譽，專注於打造融合創意、可持續發展的社區環境。該公司總部設於洛杉磯，並於上海、首爾、香港及新加坡設有辦事處，其項目每年吸引全球超過 15 億人次到訪。

憑藉深厚的房地產投資、資產管理及開發經驗，宏基資本採取嚴謹而以價值為導向的投資策略，在亞洲發掘並釋放房地產投資機遇。迄今為止，本集團累計投資資產總額達 16 億美元，完成 20 宗交易、成功退出 15 項資產，目前於四個國家管理的資產帳面價值約為 4.3 億美元。 透過發揮雙方互補優勢，兩家公司將共同探索新發展項目、綜合用途項目及資產重塑機遇，重點提升設計品質、功能性以及資產的長期表現。 此策略聯盟體現了宏基資本一貫的發展方針，即以審慎的資本管理結合頂尖外部專家，於都市更新及體驗導向型房地產領域中開創具差異化的投資機會。近期的合作項目，包括位於香港的宏基資本總部「宏基匯」，已成功展示此模式的優勢，將獨特的建築表現力與卓越的商業成果相結合。

宏基資本有限公司主席兼行政總裁陳偉倫先生表示：

「當今的房地產不應僅止於功能層面，而應如藝術品般歷久彌新。透過與 JERDE 的策略聯盟，我們致力打造既具商業韌性、亦富文化內涵的空間。」 JERDE 主席 Phil Kim 先生表示：

「我們對此聯盟的願景，是以回應市民最重視的元素——舒適感、身份認同及喜悅——來重塑城市空間。我們深信，設計與投資的結合，有助塑造下一代可持續的城市生活模式。」 此聯盟亦反映雙方對亞洲長遠發展前景的信心，相關市場包括馬來西亞、印尼、南韓、香港、新加坡及中國內地，隨着城市因應生活模式及社區需要不斷演變，市場潛力可期。

關於Jerde Partnership Jerde Partnership（「JERDE」）成立於 1977 年，是享譽全球的建築及城市設計事務所，被廣泛視為「場所制造（Placemaking）」理念的先驅，並重新定義促進社區互動、參與感及長遠價值的綜合用途項目。其代表性項目包括大阪難波公園（Namba Parks）、東京六本木山（Roppongi Hills）、福岡博多運河城（Canal City Hakata），以及拉斯維加斯百樂宮酒店（Bellagio）。JERDE 總部設於洛杉磯，於亞洲及北美多個城市設有辦事處。 關於宏基資本有限公司 宏基資本有限公司是一間立基於香港的投資控股公司。本公司在大中華區及海外增加投資高潛力房地產項目和資產，旨在增長資產價值並為股東帶來豐厚回報。本集團亦致力於房地產基金管理，並為機構投資者提供資產管理服務。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽：www.rykadan.com.

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