「澳門銀河」攜手滙豐香港信用卡 呈獻尊貴星級禮遇

「澳門銀河」與滙豐香港信用卡攜手推出星級禮遇，持續昇華賓客體驗。為隆重其事，銀河娛樂集團市場推廣及活動策劃事務董事謝振國先生與滙豐香港區零售銀行及財富管理業務無抵押貸款及卡類業務策略合作及發展主管伍珮怡女士，代表雙方管理層特別於「澳門銀河 萊佛士」戶外花園留影作為啓動禮。