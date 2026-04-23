「澳門銀河」攜手滙豐香港信用卡 呈獻尊貴星級禮遇

獲獎無數的綜合度假城為滙豐香港的指定信用卡客戶提供尊屬優惠， 賓客可盡享一站式優越購物及美饌體驗澳門特別行政區 - 2026年4月23日 - 「澳門銀河」宣佈與滙豐香港聯乘推出一系列信用卡推廣，結合雙方於旅遊、金融及高端客戶服務領域的優勢，攜手拓展粵港澳大灣區市場。「澳門銀河」屢獲「全球最多福布斯五星殊榮的綜合度假城」頭銜，一向致力創造獨具匠心的奢華體驗。是次聯乘滙豐香港推出指定信用卡客戶一站式禮遇，昇華「傲視世界 情繫亞洲」的旅遊及度假生活。
「澳門銀河」首次與滙豐香港建立信用卡推廣合作關係，推出專為滙豐信用卡持卡人而設的餐飲及購物優惠。此舉旨在拓展滙豐信用卡持卡人於外地旅遊期間的消費場景，促進雙方業務增長，實現互利共贏。
三大尊 屬 優惠 締造極致度假體驗
- 消費回贈優惠：於即日至6月30日期間，憑滙豐香港之指定信用卡於「澳門銀河」旗下逾百間餐飲或「銀河時尚匯」指定商戶消費累積滿指定金額，可享高達澳門幣1,800元的餐飲及購物現金券回贈，讓賓客享受獨特的消費休閒體驗。
- 星級餐飲禮遇：米芝蓮一星意大利料理8½ Otto e Mezzo BOMBANA、米芝蓮一星高級粵菜「麗軒」、頂級鐵板料理「承‧鐵板料理」及萊佛士品牌全球首家秘密酒吧「長廊酒吧」等19間獲獎及人氣餐廳推出星級禮遇，於5月8日至12月31日憑滙豐香港之指定信用卡簽賬，即可獲贈特選香檳、精緻甜品或特色小點等；生日月蒞臨指定餐廳更享8折優惠及免費蛋糕款待，讓重要時刻增添難忘滋味。
- 高端客戶聯動：「澳門銀河」將為滙豐香港之指定信用卡客戶呈多元化璀璨活動及VIP體驗等尊榮禮遇，為高淨值客群締造更臻完善的跨界生活體驗。
「澳門銀河」：亞洲頂級多元旅遊體驗典範
「澳門銀河」是次與滙豐香港合作推出的信用卡聯乘優惠標誌著奢華度假城在拓展粵港澳大灣區市場上踏出重要一步，加強整合金融服務與世界級旅遊、餐飲、娛樂及奢華體驗優勢。另再結合廣泛高端的滙豐香港之信用卡客戶網絡，為跨境的旅客帶來更具價值與深度的度假體驗，昇華區內旅遊與生活品質。
展望 2026 年，「澳門銀河」作為澳門首屈一指且於亞洲具領導地位的奢華綜合度假城，將持續以世界級設施與體驗迎接來自全球的賓客，盡享多元而精緻的餐飲、購物及娛樂選擇。度假城全年呈獻多項矚目盛事，以及定期舉行的國際級演唱會與綜藝匯演，為賓客帶來連場精彩體驗。
「澳門銀河」匯聚多間榮獲《福布斯旅遊指南》、《香港澳門米芝蓮指南》及《黑珍珠餐廳指南》等國際權威肯定的餐廳，並持續邀請海內外頂尖廚藝巨匠攜手合作，推出一期一會的限定餐宴，為追求極致味覺享受的饕客呈獻層次豐富、品質卓越的世界級餐飲體驗。
同時，「銀河時尚匯」雲集超過200個國際精品品牌，並定期聯手度假城舉辦期間限定的新品優先體驗，讓賓客率先感受最新時尚脈動。住宿體驗方面，「澳門銀河」旗下九間屢獲殊榮的酒店，包括最新璀璨啓幕、全套房及天際別墅雅居「澳門銀河 嘉佩樂」，結合世界最大的空中水上樂園「天浪淘園」，為賓客呈獻獨一無二、難以忘懷的奢華住宿體驗。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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