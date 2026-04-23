首發：圓幣科技旗下源穩支付（OristaPay）攜手 TON 與 BytePlus 推出首個 Telegram AI 支付網關，加速 Web3+AI 新型企業帳戶生態佈局

香港2026年4月23日 /美通社/ -- 作為 Web3+AI 時代的新型企業帳戶，圓幣科技旗下品牌源穩支付（OristaPay）今日在香港 Web3 嘉年華的「TON AI Builders Day 暨 Telegram AI 生態共創者峰會」上宣布，已成功打通基於 Telegram 生態的 AI 智能體（Agent）支付全鏈路。 這一里程碑式的合作，進一步強化了源穩支付（OristaPay）覆蓋「收、付、存、匯、管」五大核心能力的全方位生態矩陣。透過提供專屬的 Web3 支付底層能力（Skills 與 MCP 組件），源穩支付（OristaPay）完美實現了鏈上資產與鏈下商業場景的無縫銜接，為 Telegram 龐大的十億級用戶群體與數百萬 AI 機器人構建了「對話即交易」的商業閉環。

本次峰會由 TON 基金會主辦，RD Technologies 聯合 BytePlus（字節跳動企業人工智能基礎設施部門）等行業先行者作為戰略共建方共同參與。 在峰會核心演示環節中，TON 技術大使 Andrew 向全球展示了這一突破性應用場景。部署在 Telegram 上的 AI 智能體透過調用 BytePlus 的大語言模型，與用戶進行流暢的自然語言交互（如：點餐指令）。在確認訂單意圖後，該智能體直接透過預置的 OristaPay 支付通路喚起數字錢包，在不跳出聊天界面的情況下，瞬間完成了基於 TON 網絡的 USDT 跨域支付與結算。這正是 OristaPay「收」與「付」兩大核心能力在 AI 商業場景下的極致展現。

圓幣科技首席執行官 Rita 表示：「隨著通用人工智能與區塊鏈技術的深度交匯，Web3 正在加速邁入『智能體商業（Agentic Commerce）』時代。源穩支付（OristaPay）的定位不僅是支付通道，更是 Web3+AI 時代的新型企業帳戶。此次我們展示的支付組件，不僅實現了底層架構的串聯，更是我們踐行『鏈上與鏈下無縫銜接』戰略的核心體現。依托涵蓋『收、付、存、匯、管』的完整生態，我們將為全網開發者重塑從自然語言意圖到鏈上資產結算的最短路徑。立足香港完善的監管環境，我們將持續打造安全、穩定、可信賴的金融基礎設施。」

核心亮點與行業意義： Web3+AI 新型企業帳戶的標杆實踐： 突破傳統單一支付網關的局限，將 AI 意圖識別與源穩支付（OristaPay）的帳戶生態深度融合，真正實現鏈上加密資產與鏈下真實商業世界的無縫銜接。

突破傳統單一支付網關的局限，將 AI 意圖識別與源穩支付（OristaPay）的帳戶生態深度融合，真正實現鏈上加密資產與鏈下真實商業世界的無縫銜接。 重塑 AI 協作經濟入口： 首次將高階大模型能力（BytePlus）、全球級社交網絡（Telegram）、高性能公鏈（TON）與合規金融基礎設施深度融合，實現「意圖即交易」。

首次將高階大模型能力（BytePlus）、全球級社交網絡（Telegram）、高性能公鏈（TON）與合規金融基礎設施深度融合，實現「意圖即交易」。 無縫的開發者集成體驗： 源穩支付（OristaPay）提供的標準化支付 Skills 與 MCP 接口，使得全球 Web3 及 AI 開發者能夠以極低的門檻，為其 Telegram Bot 賦予極速、穩定且合規的數字資產收款及清算能力。

源穩支付（OristaPay）提供的標準化支付 Skills 與 MCP 接口，使得全球 Web3 及 AI 開發者能夠以極低的門檻，為其 Telegram Bot 賦予極速、穩定且合規的數字資產收款及清算能力。 立足香港，合規驅動： 依托香港在全球虛擬資產領域的合規監管優勢，源穩支付（OristaPay）打造的基礎設施在確保交易絲滑體驗的同時，極大降低了傳統商業場景接入 Web3 金融的合規與風控門檻。

隨著 AI 技術與 Web3 基礎設施的深度交匯，圓幣科技將繼續深耕企業級金融服務。源穩支付（OristaPay）將始終作為 Web3+AI 時代的新型企業帳戶，持續完善其生態閉環，打通鏈上鏈下資金通路，助力更多企業和開發者在去中心化網絡中捕捉新一代的商業價值。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/oristapay-ton--byteplus--telegram-ai--web3ai--302751604.html SOURCE 圓幣科技