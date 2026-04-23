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出版：2026-Apr-23 17:04
更新：2026-Apr-23 17:04
PR Newswire

廣汽國際聯手ALLUR集團落地本地化生產，深耕獨聯體戰略佈局

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廣州2026年4月23日 /美通社/ -- 2026年2月，廣汽國際與哈薩克斯坦領先汽車製造與銷售企業ALLUR集團在廣州正式簽署KD生產產業合作協議。

廣汽集團副總經理、廣汽國際董事長陳家才，ALLUR集團總裁Oksana Kholstinina出席本次會議，互致問候並共同見證簽約儀式。在雙方高層共同見證下，廣汽國際副總經理盧偉聰與ALLUR集團副總裁Maxim Myagchilov代表雙方聯手落地KD生產產業合作協議。

簽約儀式上，陳家才表示，此次合作是廣汽深化獨聯體佈局的重要舉措，廣汽將與ALLUR攜手共同深耕本地市場；Oksana Kholstinina對廣汽的產品實力與發展理念表示高度認可，期待與廣汽共同實現長期可持續發展。

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哈薩克斯坦作為獨聯體區域的核心市場，是廣汽全球化佈局中重點深耕的戰略高地。ALLUR集團是哈薩克斯坦汽車製造與銷售領域的領軍企業。此次選擇與ALLUR集團達成本地化生產合作，正是廣汽的前瞻性戰略舉措。通過此次合作，雙方將共同推動廣汽全品類車型在哈薩克斯坦實現本地化組裝、生產與銷售。

此次簽約不僅是雙方強強聯合的重要里程碑，更是廣汽踐行科技廣汽，生態出海戰略的關鍵舉措。展望未來，隨著合作的逐步落地實施，廣汽將以哈薩克斯坦為戰略支點，進一步深化獨聯體區域的本地化佈局。同時，廣汽也將以此次合作為契機，持續推進全球化發展戰略，不斷拓展海外市場佈局，向世界展現中國車企的技術實力與品牌魅力，為全球汽車產業的可持續發展貢獻廣汽力量。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/allur-302751573.html

SOURCE GAC

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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