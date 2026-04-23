寶尊發佈2025年致股東的一封信

上海2026年4月23日 /美通社/ -- 尊敬的各位股東： 首先，這封信並沒有AI參與創作，完全出自我自己（儘管平時工作中，我會經常使用AI）。作為一家企業，我們非常積極地在各個業務環節中應用AI，提升效率和智能，但真的在與客戶、同事以及股東溝通時，我們選擇以人為本。感謝各位投資者一直以來的信任，未來也請繼續給予我們這份信任！ 三年前，隨着寶尊接手GAP中國業務，我們開始執行新的戰略——將品牌電商的能力延伸至品牌管理。這一步邁得很大，也很大膽，因為當時我們的經驗還很有限。一路走來，我們經歷了很多挑戰，也犯過一些錯誤。但最終很高興看到，我們順利地完成了轉型的第一階段。

總結2025年：戰略轉型第一階段圓滿收官 財務角度，全年總收入增長6%，達99億元；非公認會計準則下的經營利潤從上一財年的1,100萬元大幅提升至1.26億元；年度經營現金流更實現超三倍增長，達4.2億元。日復一日的管理努力，功不可沒，但更關鍵的是，戰略本身的成形、演進與持續優化，開始釋放出越來越大的能量。這為公司打開了未來幾年向上生長的空間，也是轉型後的新商業模式所蘊藏的真正潛力。 過去一年，寶尊電商業務（BEC）憑藉出色的執行力和精細化的成本管控，在銷售、盈利能力和現金流方面保持了穩健的態勢。為什麼一塊做了這麼多年的業務，還能保持這樣的健康度？因為我們主動調整了聚焦點——不再把規模放在第一位，而是把力氣花在利潤率提升、現金產出，以及和BBM板塊的協同上。

寶尊品牌管理業務（BBM）在2025年增長勢頭更為強勁，全年收入同比增長25%，達18億元，彰顯了品牌管理的力量和長期價值。尤其值得一提的是，歷經了三年的品牌重塑與本土化深耕，GAP中國2025年第四季度首次實現了季度盈利，進入2026年之後，業務的良好勢頭仍然延續。這個成績，意義非凡，表明我們戰略方向是正確的，我們的執行力是強大的、到位的。這些成就，給予了我們更大的勇氣與信心，去面對接下來的新階段。 2026-2028年：戰略轉型進入加速期 基於既定的戰略框架和商業模式，接下來我們要做的事情就是加速：持續擴大寶尊電商的利潤空間，構建品牌管理的規模和杠杆效應。我們的目標很明確：到2028年，集團非公認會計準則下的經營利潤將達到5.5億元人民幣。具體如何做到：

BEC將聚焦質量、利潤和效率。一切圍繞客戶，提升服務品質和利潤空間。與此同時，我們將持續借助技術和AI的新進展，大幅提升運營效能與流程效率。向外部學習經驗、借鑒做法、吸收技能，也將服務於這一目標。 BBM則將聚焦于現有品牌的規模加速。對於新品牌，我們會保持關注，但篩選標準會非常嚴格。所以未來一段時間，BBM的增長將主要來自內生動力。 現在BEC與BBM已各就其位，而兩者之間的協同地帶，藏着我們更大的機會。 通過把BEC的專業能力和BBM的品牌經驗結合起來，我們就有機會幫助更多品牌夥伴扭轉業務局面，或走得更遠。今天在中國做品牌生意，要想贏，必須同時管好：線上線下的渠道，得在產品設計、生產與供應上做到真正本地化，還得運用高效的營銷方法等。是的，確實不容易，但過去幾年，我們思考、試驗、實踐，正是這些事情。

技術的角色 「科技成就商業未來」是我在2018年提出的，不僅是公司多年的願景，也體現了技術對品牌成功至關重要。過去二十年，我們在軟體、數據和安全這些基礎能力上持續投入，這些積累，今天正在實實在在地支撐着BEC和BBM兩大業務板塊的運轉。與此同時，我們也在主動把AI領域的新進展融入我們已有的技術體系裡。目前，一系列AI工具已經跑在日常業務的前線，覆蓋消費者數據分析、供應鏈管理、客戶互動、需求預測、創意內容生成及營銷自動化等領域。通過將近二十年沉澱下的業務基礎框架與當下前沿的模型、智能體及實踐有機結合在一起，把這條路走通踩實，我們有信心建立差異化優勢，成為技術變革的真正受益者，並在行業競爭中持續領先。

可持續發展 隨着業務持續發展，我們恪守對負責任、可持續發展的承諾。2025年，我們在運營中持續推進環保舉措，降低碳排放，並在物流與供應鏈網路中強化可持續發展標準。相較於2021基準年，我們已在範圍一和範圍二碳排放上減少36%，正穩步朝着2030年減排50%的目標邁進。 對我們來說，同等重要的，是人。寶尊能夠走到今天，靠的是一群有想法、也肯下苦功夫的團隊。我們將始終致力於兩件事，確保交付給客戶與消費者的產品及服務是高品質的，同時，努力讓每位員工在寶尊的職業生涯都能收穫成長。我們深信，這兩件事做好，公司的長期價值增長才可以得到保證。

最後，我代表董事會，向全體同事、客戶及股東致以誠摯謝意。過去三年的進展，是你們的，也是我們的。請大家繼續信任和支持我們，放眼未來，我們充滿信心。 寶尊創始人

寶尊集團董事長兼首席執行官

仇文彬 有關寶尊電商有限公司 創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。 投資者及媒體如有查詢，請聯絡： 寶尊電商有限公司

Wendy Sun孫舒女士

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