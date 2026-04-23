Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 報告總持倉達 3.36 億美元，其中包括 9,000 萬美元的 OpenAI、2,500 萬美元的 MrBeast、超過 11,000 枚 ETH 幣及逾 2.83 億枚 WLD 代幣

截至 2026 年 4 月 20 日，Eightco 的財庫組成：9,000 萬美元 OpenAI 股權、2,500 萬美元 Beast Industries

股權、11,068 枚 ETH、2.83 億枚 WLD 持倉，以及 1.18 億美元現金及等價物 當今世界充斥深偽及智能

代理，World 成功破解「雙重人類」之困 World 與 Tools For Humanity (TFH) 於 World Lift Off 活動中發佈新功能，把

「人類證明」的範圍擴大至 Face Auth、Deep Face、Credentials 及 Concert Kit World 宣佈與 Zoom、Docusign、Tinder、

Browserbase、Exa、Okta 及 Vercel 合作推行這些功能的嶄新應用 World 亦帶來 AgentKit，此開發工具套件可提供加密憑證，以證實

某個人工智能 (AI) 代理背後，乃由一名經過驗證、獨一無二的人類所運作。

Eightco 為公開市場提供投資於最破格創新私營公司的機會，包括 OpenAI

及 Beast Industries 賓夕凡尼亞州伊斯頓2026年4月23日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「Eightco」或「本公司」）今日宣佈其總持倉的最新狀況，強調其在數碼資產及領先私營科技公司策略投資方面的持倉不斷擴大。 截至 2026 年 4 月 20 日下午 5:00 （美國東部時間），ORBS 的持倉包括 9,000 萬美元的 OpenAI 投資、2,500 萬美元的 Beast Industries 投資、283,452,700 枚 Worldcoin（世界幣，簡稱 WLD）（根據 Coinbase 報價每枚 WLD 0.27 美元）、11,068 枚 Ethereum（以太幣，簡稱 ETH 幣），以及總額達 1.18 億美元的現金與穩定幣，合共總持倉約 3.36 億美元。

World Lift Off 盛會在 4 月 17 日舉行，活動上發佈了多項產品及全新功能。 重點新發佈包括： World ID 協定更新

新合作夥伴：Zoom、Docusign、Tinder、Browserbase、Exa、Okta 及 Vercel

人類證明以外的新增功能：Face Auth、Deep Face、Credentials 及 Concert Kit

這些功能讓人類證明進駐更多大眾聯繫、工作及消閒的平台

應用場景拓展：由深偽防護，以至抵抗機械人的管治機制 2026 年間，World 及人類證明的實用價值與需求正急劇增長。 OpenAI 行政總裁兼 Tools for Humanity 聯合創辦人 Sam Altman 於 2026 年 4 月 17 日在 World Lift Off 主題演講上說：「現時互聯網上超過一半的內容均由人工智能生成。」

Bitmine 主席、Fundstrat 研究主管兼 Eightco 董事局成員 Thomas "Tom" Lee 指出：「杜絕『雙重人類』，堪稱當下數碼經濟的最大核心問題。 若能驗證彼此互動的真偽，世人便能在保持信任之餘，積極運用日趨強大的科技。」 Lee 續稱：「我們亦可避免因代理系統能力攀升而衍生的最大風險。 畢竟，數碼資產與區塊鏈的一大主要應用場景就是防止『雙重支付』問題，而現在人類證明則防止了『雙重人類』。」 值得一提的是，World 及 TFH 亦發佈了 AgentKit。 此開發工具套件可提供加密憑證，以證實某個人工智能代理背後，乃由一名經過驗證、獨一無二的人類所運作。 換言之，在代理經濟不斷擴張之際，AgentKit 提供一層信任機制，確保該代理由一名經過驗證、獨一無二的人類所委派。

Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過 OpenAI（佔 ORBS 資產負債表 27%）、Worldcoin (23%) 及 Beast Industries (7%) 在每個趨勢中均持有直接倉位。 數碼身份 — WLD 代幣 Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 9%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 23%。 機械人及自動化流量目前已佔全球網絡請求約 58%，正式超越半數，並且隨著代理大量湧現，在 2026 年迅速攀升。 網上機械人已多於人類，人類證明正快速演變為不可或缺的基礎建設。

Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。 人工智能 — OpenAI Eightco 持有 9,000 萬美元的 OpenAI 股權，相當於財庫資產約 27%，在所有上市工具中，這是公開披露的 OpenAI 持倉集中度最高的其中之一。 OpenAI 旗下消費者應用程式 ChatGPT，已正式登上消費級人工智能的首位，在 2026 年初全球每月下載量超越 TikTok、Instagram 及 Facebook（根據 Sensor Tower 數據），成為該年度擴展最快的消費者應用程式。

創作者經濟 — Beast Industries Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，並有額外 700 萬美元的未來注資承諾，總計 2,500 萬美元，相當於財庫資產約 7%。 Beast Industries 首創先河，成為由創作者主導而私人估值超越 52 億美元的公司，且於多個平台累積逾 5 億關注者。 當人工智能使內容創作變得商品化，分發渠道及觀眾信任便成為稀缺資源，而 Beast Industries 則掌握全球最大直接面向消費者的覆蓋版圖之一。 關於 Eightco Holdings Inc. Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可捕捉本週期三大趨勢：透過持有 OpenAI 的上市前股權參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協議的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 憑藉 Bitmine Immersion (NYSE: BMNR)、ARK Invest 及 Payward/Kraken 等頂尖機構投資者的鼎力支持，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。

Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？ Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD（約佔流通量 9%）。 Eightco Holdings (ORBS) 的投資者包括哪些？

Eightco 的投資者包括 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、Wedbush、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR。 誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。 前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，當中包括但不限於以下方面的陳述：對 World Lift Off 活動的預期；公司對人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；認為人類證明驗證正成為代理型人工智能時代社交網絡、銀行及金融系統必要基礎設施的信念；公司的財庫策略及其對 WLD、OpenAI 及 Beast Industries 持倉的預期效益；以及有關公司未來資本承諾及投資計劃的陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業的管理或營運；公司策略投資（包括其在 WLD、OpenAI 股權及 Beast Industries 股權中的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司庫房持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產或人工智能應用造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；World Lift Off 活動的成功及其對 WLD 價值或應用的影響存在不確定性；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定性，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

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