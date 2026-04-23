王老吉南歐兩國簽約落地 全球化佈局邁向區域深耕

葡萄牙里斯本和馬德里2026年4月23日 /美通社/ -- 全球健康消費浪潮奔湧向前，歐洲植物飲料賽道連年增長。乘此時代東風，中國品牌正迎來深化國際佈局的歷史性機遇。4月19日至22日，廣藥集團、廣州王老吉大健康產業有限公司隨澳門特別行政區招商投資促進局組織的企業家代表團，先後在葡萄牙里斯本、西班牙馬德里開展系列商務交流與市場拓展活動。四天內，王老吉完成了與葡萄牙核心經銷商VOZ DA SAUDADE、西班牙核心經銷商EMB FOOD的貿易合作簽約，南歐市場佈局再落關鍵棋子，王老吉品牌國際化戰略從「點狀佈局」正式邁入「區域深耕」新階段。

據悉，本次行程依托澳門特別行政區招商投資促進局組織的企業家代表團出訪。團隊約120人，涵蓋中國內地及澳琴政商界代表，其中科技與大健康企業占比近四成。借助澳門作為中國與葡語、西語國家商貿合作重要平台的獨特優勢，王老吉2026年品牌出海首站得以高效對接優質夥伴、快速落地簽約。 四天簽約葡萄牙、西班牙兩大經銷商 南歐市場戰略支點落定 4月19日，王老吉團隊在里斯本走訪當地主流商超，並與核心經銷商葡萄牙王氏食品國際進出口公司（VOZ DA SAUDADE）舉行座談。該公司是當地規模領先的亞洲食品進口商，批發網絡覆蓋葡萄牙全境並輻射歐洲多國。次日，在澳門特區政府主辦的「澳門—葡萄牙經貿合作推介會」上，雙方正式簽署貿易合作協議。此次合作將有效強化王老吉在南歐的渠道覆蓋能力，推動王老吉品牌從華人圈層向本土主流消費市場滲透。

4月22日，王老吉團隊轉赴馬德里，與西班牙主流經銷商EMB FOOD舉行座談。EMB FOOD深耕歐洲食品分銷多年，曾助力多個中國品牌成功落地西班牙。雙方明確了王老吉產品進入西班牙大型零售系統的鋪貨計劃與推廣策略。同日下午，在澳門招商投資促進局主辦的「澳門—西班牙經貿合作推介會」上，王老吉與EMB FOOD正式簽署貿易合作協議。本次合作協議的正式簽署，為王老吉深耕海外、進一步擴大南歐市場版圖奠定了堅實基礎。 全球消費行為研究機構Circana最新數據顯示，西班牙植物基食品飲料市場增速達7.5%，躋身歐洲增長最快的市場行列。渠道佈局方面，西班牙飲料市場呈現出商超渠道高度集中的特點，僅果汁品類就有超過90%的銷售額通過超市渠道完成。基於當地這一核心消費習慣，王老吉與EMB FOOD的簽約，成為品牌深度融入西班牙主流消費場景的關鍵佈局。

當晚，澳門特區政府舉行招待酒會，王老吉產品作為中國天然植物飲料代表亮相，其清爽口感獲得與會嘉賓一致好評。 值得一提的是，此次出訪正值王老吉大健康籌備全球招商大會的關鍵節點。5月2日，王老吉WALOVI全球招商大會將在廣州生物島王老吉全球總部盛大啟幕。活動期間，王老吉也向與會企業發出誠摯邀約，誠邀全球客商共赴盛會，共享植物飲料產業發展紅利。 歐洲銷量五年增逾30% 品牌出海邁向區域深耕新階段 去年，王老吉WALOVI國際罐先後登陸德國、沙特、澳大利亞等市場，完成全球主要區域的點狀佈局。今年，隨著葡萄牙與西班牙雙線簽約的首站告捷，王老吉的全球化戰略正從「點狀佈局」正式轉向「區域深耕」。

順勢而為，乘勢而上。植物飲料的天然健康理念在歐洲年輕群體中加速升溫，為王老吉本土化扎根提供了豐沃土壤。數據是最有力的註腳：近十年間，王老吉海外市場規模增長6.5倍，年複合增長率超過25%，產品已覆蓋全球超100個國家和地區。其中，歐洲市場一馬當先——五年間年增長率逾30%，彰顯出中國植物飲料品牌的強勁韌性與蓬勃活力。 從1925年亮相倫敦萬國博覽會，到如今在伊比利亞半島落下關鍵棋子，王老吉的百年歷程映照著中國品牌從「走出去」到「走進去」的堅定足跡。面向未來，以王老吉為代表的中國天然植物飲料品牌，正以紮實的海外佈局與清晰的戰略節奏，將源自東方的健康草木，帶入全球千家萬戶，在世界健康消費浪潮中貢獻中國品牌的堅實力量。

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