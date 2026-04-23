海信發布UR9系列電視 開啟原生RGB MiniLED顯示新時代

中國青島2026年4月23日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信今日宣布其最新高端電視產品UR9系列面向全球正式發布。此次UR9系列的發布不止是一款新品的亮相，更代表海信對「原生自然本色」的全新詮釋：畫面色彩鮮活飽滿，日常觀感自然舒適、高度還原真實視界。 UR9系列的核心突破在於色彩生成與視覺呈現方式的革新。依托光源處直接生成色彩的技術，UR9呈現層次更豐富的色調、細節還原更精准，觀感貼合人眼真實視物習慣，既能緩解視覺疲勞，又可大幅提升沉浸感。

這場以用戶為核心的體驗升級，源於海信行業領先的RGB MiniLED技術。2026年3月，美國消費技術協會(CTA)視頻部門委員會正式發布RGB LED電視的行業官方定義。作為CTA成員企業，海信是原生RGB MiniLED全球行業標准制定的核心力量，持續突破傳統顯示技術的邊界。 憑借前沿技術創新，海信UR9系列實現顯示工程領域的跨越式升級。產品超越傳統MiniLED方案，搭載全鏈路RGB MiniLED背光系統，單顆LED燈珠集成獨立的紅、綠、藍三色芯片，實現色彩、亮度、對比度的極致精細化調控。該架構可實現高達100%的BT.2020超廣色域全覆蓋，色彩覆蓋范圍更廣、色彩還原精准度與畫面寫實質感全面躍升。

硬核畫質表現由全新Hi-View AI Engine RGB處理芯片強力驅動。芯片可對分區色彩與亮度進行實時協同調校，逐幀動態優化畫面，進一步提升每一處場景的層次感、通透度與色彩平衡感。 不止於極致畫質，UR9系列打造全方位沉浸式感官體驗。電視內置由帝瓦雷(Devialet)專業調校的4.1.2多聲道巨環繞音響系統，構建360°全域環繞聲場。搭配置頂高空聲道、獨立環繞聲道與大功率內置低音炮，無需外接設備，即可還原影院級聲場縱深、動態范圍與空間立體音效。 為適配不同區域使用環境、保障全天候舒適視覺體驗，UR9還采用了針對不同區域優化的面板：面向歐洲、澳大利亞等市場配備防眩光無反射面板；面向美洲地區則采用黑曜屏，有效削弱環境光干擾，完整保留畫面質感。對於游戲玩家，部分機型搭載原生180Hz高刷屏，動態畫面流暢無拖影，操控響應靈敏，將次世代游戲體驗提升至全新高度。

UR9系列全面兼容杜比視界IQ、IMAX Enhanced、電影制作人模式(Filmmaker Mode)等高端影音格式，充分契合內容創作者與大眾消費者不斷升級的需求。其卓越性能與優雅至簡設計相得益彰，精致金屬底座與近乎無邊框的全面屏形態，無縫融入各類現代家居空間。 隨著UR9系列正式上市，海信「Innovating A Brighter Life」（有愛，科技也動情）的品牌願景進一步落地。海信以原生RGB MiniLED重新定義自然本色顯示標准，持續引領顯示技術迭代升級，為用戶打造更自然、更沉浸、更貼合人眼需求的觀看體驗。

關於海信 海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能信息技術解決方案。根據Omdia數據，海信在100英寸及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界杯™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ur9-rgb-miniled-302751852.html SOURCE Hisense