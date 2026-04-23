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出版：2026-Apr-23 22:10
更新：2026-Apr-23 22:10
PR Newswire

臨床研究顯示 Promentum® Recover 低劑量運動後恢復方案的功效

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伊利諾州莫門斯2026年4月23日 /美通社/ -- 一項最新發表的人體臨床研究顯示，由 FutureCeuticals 開發、以果糖硼酸鈣為核心，並結合低劑量薑黃及石榴萃取物的專利申請中配方 Promentum® Recover，在運動後恢復方面於統計學上具有顯著的功效。 Promentum® Recover 在劇烈運動後可提供一系列獨特功效，包括減輕肌肉痠痛、提升恢復感、改善精神活力，以及提高睡眠質素。

FutureCeuticals, Inc.

這項於拉夫堡大學進行的隨機、雙盲、安慰劑對照研究，評估有運動習慣的成年人在進行劇烈肌肉損傷運動後，服用 Promentum Recover 的功效。

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使用 Promentum Recover 的受試者在肌肉損傷運動後 72 小時，其肌肉疼痛較安慰劑組降低超過 17%，反映運動後肌肉痠痛顯著改善。

此外，Promentum Recover 亦顯著改善受試者於恢復期間的其他非身體層面感受。 在針對運動引起的疲勞的直接評估中，受試者於運動後 72 小時內均表示恢復感更佳，顯示其在訓練後能更快恢復至最佳狀態。

相關功效亦延伸至精神活力及睡眠質素方面，兩者均出現顯著提升。 受試者表示，在進行劇烈運動後，其精神疲勞感有所減輕，且睡眠質素有所提升。 研究人員指出，劇烈運動與其後出現的睡眠干擾之間存在關聯，而該等干擾會令恢復過程更為複雜，並延長恢復時間。

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研究作者亦指出，研究中所採用的 300 毫克小劑量配方，其所含薑黃及石榴萃取物的劑量較一般用於達致恢復功效的水平「顯著較低」；同時，這些萃取物與果糖硼酸鈣之間的潛在協同作用值得進一步研究，亦不能排除其存在。

FutureCeuticals 研發副總裁兼總法律顧問 J. Randal Wexler 表示：「本研究是首次就我們的旗艦成分果糖硼酸鈣於運動恢復領域的應用發表臨床研究，並將我們針對該專利礦物複合物所累積的廣泛研究拓展至運動營養市場，同時帶來新增功效。  這些恢復功效與我們在關節健康及活動能力領域長期建立的臨床與商業成果相輔相成。」

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關於 FutureCeuticals, Inc.
FutureCeuticals, Inc. 為 Promentum® Recover 的獨家開發商，並在功能性食品、飲料及膳食補充劑市場中，於植物性粉末及萃取物的研究、開發及製造方面居於領先地位。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-promentum-recover--302751922.html

SOURCE FutureCeuticals, Inc.

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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