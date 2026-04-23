Brandwatch 擴展亞太區數據覆蓋範圍，加強營銷人員的全球洞察分析

新增接入亞太區主要平台，以助全球企業掌握分散各地的全球受眾，並以更自信方式採取行動 英國白禮頓2026年4月23日 /美通社/ -- Cision 旗下公司兼社交與媒體情報的環球領導先鋒 Brandwatch 今天宣佈，擴大了對亞太區主要平台的數據覆蓋範圍，協助全球企業應對日益棘手的挑戰：數據存取與真實受眾理解之間的差距。 儘管數據鋪天蓋地，Brandwatch 最近一份研究卻揭示，只有 25% 的營銷人員能真正理解受眾。 訊號無處不在，但其連接方式並不足以支持自信果斷的決策。 主因之一，是數據殘缺不全。

很多全球企業仍只依靠少數主要為西方平台的訊號。 然而，消費者行為遍及全球，當中許多是在傳統數據模型內仍未獲充分反映的生態系統中塑造而成。 亞太區有超過 25 億社交媒體用戶，而且正引領商業、文化和內容領域多個極具影響力的趨勢。 然而，許多策略建立在片面的世界觀之上。 如要在這些市場取得成功，單靠翻譯遠遠不夠。 當中講求文化情報，而其植根於對亞太區數碼版圖中對話、行為及訊號的透徹領悟。 Brandwatch 擴充後的數據覆蓋範圍，涵蓋 WeChat、Weibo 和 RedNote 等亞太區領先平台；這些平台在塑造區內的消費者行為、產品發掘及品牌形象方面，均發揮關鍵作用。

此覆蓋以精選數據集呈現，旨在浮現最相關的訊號及新興浪潮，又不致令團隊淹沒於原始數據的汪洋。 待這些訊號出現在西方平台時，互動良機通常早已流逝。 提早洞察，就能扭轉局面。 藉此，品牌得以預測變化、果斷行動、主導最終結果。 Brandwatch 憑藉其創新智能層 Iris AI，將複雜的多語數據融匯轉化為實際可行的洞察分析，以助團隊穿越語言、文字及文化脈絡，解讀各種訊號。 再加上 Brandwatch 在亞太區的區域專業知識及全球洞察分析支援，團隊得以從零碎的訊號，拼湊出更完整的受眾全貌。

Cision 產品總監 Jim Daxner 說：「未來贏得市場的品牌，不在乎數據之多，而在於視野之全面。 至今仍有無數決策，建基於片面的訊號之上。 我們在亞太區深化數據覆蓋，讓客戶得見全局，進而篤定前行。」 隨著消費者行為越趨環球和零碎，品牌能否貫通各區訊號，將決定其有多能夠透徹了解受眾，並充滿信心地果斷行動。 關於 Brandwatch Brandwatch 是領先的社交媒體管理及消費者情報整合平台，協助品牌「看見與被看見、理解與被理解」，與最重要的受眾建立連結。 Brandwatch 深受《福布斯》百大企業中半數企業的信賴，透過 AI 驅動的洞察與工具，為全球最具創新力的公司提供 AI 驅動的洞察與工具，以捕捉機遇、加強互動並加速增長。

其全面的產品組合涵蓋消費者情報、網紅市場推廣及社交媒體管理，讓品牌及代理商能以大規模方式執行數據驅動的策略。 Brandwatch 隸屬於 Cision 旗下品牌家族，與 CisionOne、Trajaan，以及 PR Newswire 並列。 媒體聯絡方式：

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