QNAP 發表新款 L3 Lite 網管型 100GbE 交換器 QSW-M7230-2X4F24T，支援 MC-LAG 與 AVoIP

QSW-M7230-2X4F24T 整合 2 埠 100GbE (QSFP28)、4 埠 25GbE (SFP28) 與 24 埠10GbE (RJ45)，可在單一平台上同時提供 100G 骨幹連線、25G 伺服器與 NAS 上行，以及大量 10G 工作站與匯聚交換器接入。企業無需一次汰換既有 10GbE 設備，即可優先為關鍵節點導入 25GbE 或 100GbE，再逐步擴充上層骨幹，降低升級門檻並延長整體網路架構的使用壽命。

台北2026年4月24日 /美通社/ -- 運算、網通與儲存解決方案創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 推出全新 QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 網管型 100GbE 交換器，鎖定企業 IT 架構升級、高效能儲存中心、大型影音製作、虛擬化及人工智慧等應用場景，協助企業在有限預算下，逐步建構具備長期擴充性的 100GbE 核心網路。

威聯通產品經理許智傑表示：「QSW-M7230-2X4F24T 以 1U 機架式設計整合 100GbE、25GbE 與高密度 10GbE 連接能力，在同級 100GbE 交換器中提供更高的彈性與成本效益，特別適合希望穩健升級核心網路，同時兼顧現有投資與未來擴充性的企業用戶。」

在效能設計上，QSW-M7230-2X4F24T 專為 AI 運算與高效能儲存環境打造，提供 10G/25G/100G 多速連接能力與高達 1080Gbps 的非阻塞線速轉送架構，並支援 PFC 與 ECN 技術以實現無損乙太網路傳輸。此外，它結合了 L3 Lite 網管功能（含靜態路由與進階 VLAN）以及 MC-LAG 高可用性架構，不僅強化了網路韌性，更確保關鍵業務基礎設施服務不中斷，有效消除單點故障風險。