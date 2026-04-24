NOL World推出「Joy Sale Seoul」活動

首爾旅遊商品最高享85折優惠
– 三大主題、共23款精選商品，打造個人化首爾之旅
– 有機會抽中首爾五星級酒店住宿券，並享AREX機場鐵路1+1優惠
首爾2026年4月24日 /美通社/ -- 由 NOL Universe（執行長 李哲雄）營運的全球旅遊票券平台 NOL World，宣布推出「JOY SALE SEOUL」活動，集中呈現首爾的核心旅遊體驗。
NOL World 自今（24）日起至 5 月 5 日，為全球旅客提供整合式的內容策劃，讓用戶可於單一平台體驗首爾的文化、娛樂與生活風格。本次活動突破以往單一商品為核心的傳統模式，依據旅客的興趣，將首爾這座城市重構為一站式的旅遊新體驗。
活動期間，將依不同旅遊目的推薦 3 大主題商品。結合春季出遊需求，推出以賞花景點、樂天世界、愛寶樂園等熱門城市景點為核心的「春日賞花」主題；同時呈現涵蓋 K-POP 演出、音樂節與藝人打卡聖地的「K-POP踩點」主題；此外亦規劃包含汗蒸幕、棒球觀賽、水族館等內容，可搶先體驗首爾夏季潮流生活方式的「搶先過夏」主題。相關商品最高可享 85 折優惠，為首次造訪與重遊首爾的旅客帶來多元且嶄新的首爾魅力。
為提升整體旅遊體驗，平台亦同步推出特別促銷活動。活動期間，使用 Joy Sale 優惠券購買觀光商品的用戶，即可參加抽獎，有機會獲得首爾高級飯店住宿券；同時更提供機場鐵路 AREX 買一送一特惠，讓旅程從出發的那一刻起便更加輕鬆且高效。
NOL Universe 執行長李哲雄表示：「Joy Sale Seoul 旨在讓全球旅客更深入體驗首爾的多元魅力，從交通接駁到內容體驗，提供無縫接軌的一站式旅遊體驗。」他並強調：「未來將持續以韓國文化與季節性內容為基礎，進一步拓展首爾旅遊的吸引力，打造並引領促進旅客再次造訪的城市型觀光新模式。」
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SOURCE NOL World