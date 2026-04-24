廣告界領袖加入 Rocketium，以擴展人工智能驅動的創意製作平台

紐約2026年4月24日 /美通社/ -- Rocketium 宣佈委任 Hitesh Mehta 及 Sharon Foo 為執行合夥人，負責引領其為全球品牌打造的創意製作平台 AI Studio 的企業業務增長。 Foo 擁有 20 年環球工作經驗，曾於 WPP、Omnicom 及 Publicis Groupe 任職，運用創意、媒體及數據推動業務增長，並主理 P&G、Mars 及 HP 等品牌的項目。 Mehta 具備超過 20 年廣告及品牌領導經驗，曾效力 MullenLowe Lintas、Leo Burnett 及 Edelman，負責 Unilever、McDonald's、FrieslandCampina 及 Johnson & Johnson 等品牌的項目。 Rocketium 行政總裁兼聯合創辦人 Satej Sirur 表示：「每個品牌都向我們提出同一問題——如何在無損質素的情況下加快速度？ 人工智能 (AI) 讓我們全速前進。 而人類的專業知識，保證作品策略周全，創意十足。 Rocketium 是唯一兼備兩者的人工智能平台。 Sharon 與 Hitesh 憑著數十年與世界頂級品牌合作的經歷，深諳此理。」

Foo 及 Mehta 將與零售及 CPG 品牌一同擴展 Rocketium 的業務版圖，並與市場推廣總監及品牌領袖合作，運用 AI Studio 重新想像傳統創意工作及預算分配。 Sharon Foo 表示：「在我的職業生涯中，我一直致力協助品牌構建並壯大市場推廣系統。 舊有模式已難以應對當下品牌營運的速度及複雜性。 AI Studio 將速度、連貫與掌控融為一體，客戶團隊得以專注於目標及成效，不再為協調工作所困， 而成本亦大大降低。」 Hitesh Mehta 續稱：「Rocketium 構建一種全新模式——由人工智能引領創意製作及營運，使市場推廣更快更高效，同時加入專家監督，確保策略及創意表現出色。 這是業界期待已久的平衡之道。 我懷著興奮心情，將此帶給市場推廣同業。」

是次委任，彰顯 Rocketium 在其人工智能平台中對人類專業知識層面的策略重視。 在 Rocketium 的人工智能負責自主創意製作的同時，經驗豐富的策略師及設計師確保作品符合品牌標準及策略目標——這種結合實乃生成式人工智能或傳統廣告公司模式無從企及。 關於 Rocketium Rocketium AI Studio 是一個創意製作平台，融匯專用軟件、代理型人工智能與專家監督，協助市場推廣團隊大規模創作配合品牌的資產。 Rocketium 於 2015 年創立，總部設在紐約，業務遍及 12 個國家，為全球品牌提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 rocketium.ai。

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