Infinite 推出專用銀行帳戶，支援嵌入式穩定幣及法定貨幣支付

三藩市2026年4月24日 /美通社/ -- 支付及合規科技平台 Infinite 今天正式推出 Infinite Accounts，亦即配備獨特轉帳號碼的專用銀行帳戶，其可在傳統支付軌道和穩定幣網絡之間通用，並由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供技術支援。 企業只須與 Infinite 平台整合一次，便能享有一應俱全的帳戶及支付功能，具體使用則須符合計劃條款及交易限額。 Erebor Bank, N.A. 在底層提供受監管的銀行基建。 統一帳戶體驗

藉此計劃，企業及其終端用戶可開設功能完備的存款帳戶，涵蓋存款、提款、自動清算所 (ACH) 轉帳、本地及國際電匯，並同時享有穩定幣功能。所有操作均可經由 Infinite 的應用程式介面 (API) 及平台輕鬆完成。 帳戶由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供，並可能符合 FDIC 存款保險資格。¹ 經由平台使用的穩定幣產品，不屬 FDIC 承保範圍，亦非銀行存款，價值可能會下跌。²

此計劃的獨特之處，在於其將傳統上需要多個銀行關係、合規供應商及加密貨幣基建提供商的環節，整合為單一體驗。 薪酬公司可從同一已注資帳戶，透過 ACH 或鏈上穩定幣向承包商付款。 財資平台可接收法定貨幣存款，並透過程式自動轉換為穩定幣，用於跨境結算，具體視乎處理時間及相關費用而定。 所有複雜環節皆由平台處理，絕不干擾客戶的工作流程。 原生穩定幣功能

是次合作亦支援與法定貨幣掛鈎的穩定幣鑄造及銷毀、在獲支援的區塊鏈網絡上進行鏈上及鏈下交易，以及智能路由功能，可穿梭於包括 ACH 及電匯在內的傳統支付軌道。

企業無需操心錢包基建，亦無須涉足加密貨幣的繁複領域；平台將於幕後從容處理供應商路由、合規審查及對帳。 穩定幣持倉概不受 FDIC 保險保障，並非銀行存款，價值可能下跌，且所涉風險與 FDIC 受保存款帳戶截然不同。² 如欲查閱目前支援的穩定幣列表，請瀏覽 https://infinite.dev。 為平台而設

計劃圍繞 Infinite 的 Merchant Developer 模式而構建。 第三方平台、開發人員及商戶可整合 Infinite 的 API，以自家品牌為終端用戶提供銀行及穩定幣服務，完全不必自行建立支付基建或管理直接的銀行關係。

Infinite 行政總裁 Nikhil Srinivasan 說：「我們創立 Infinite，就是要令穩定幣支付與其他任何支付方式一樣簡便，甚至更易上手。 真金白銀的銀行帳戶、貨真價實的支付軌道及穩定幣功能，盡在一個平台之內，企業可輕鬆將其整合至現有工作流程。」 關於 Infinite

Infinite 是支付與合規科技公司，專注為企業對企業 (B2B) 穩定幣的普及構建支援層。 Infinite 由 Nikhil Srinivasan 及 Raj Lad 共同創立，其所營運的統一平台整合支付、合規與風險控制功能，專為嵌入式法定貨幣及穩定幣交易而設。 請瀏覽 https://infinite.dev 以了解更多資訊。

¹ Infinite 為金融科技公司，不屬 FDIC 承保的銀行。 銀行服務（包括存款帳戶）由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供。 存款帳戶內的資金，在符合轉手存款保險的相關條件後，或有資格獲得 FDIC 保險，每名存戶、每間受保銀行、每種所有權類別的最高保障額為 250,000 美元。 FDIC 存款保險僅針對 FDIC 承保銀行倒閉的情況提供保障，並不涵蓋 Infinite 或任何非銀行實體倒閉或無力償債的風險。 Infinite 概不持有、控制或託管客戶的資金。 ² 經由 Infinite 平台使用的穩定幣不屬銀行存款，不獲 FDIC 承保，亦不受 Erebor Bank, N.A. 或任何其他金融機構保證。 穩定幣持倉價值取決於支持該穩定幣的儲備資產。 穩定幣可能貶值。 持有穩定幣所面臨的風險，與 FDIC 承保的存款不同。 銀行服務（包括 FDIC 承保之存款帳戶）亦可另經 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 獲得。

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