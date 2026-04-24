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出版：2026-Apr-24 01:28
更新：2026-Apr-24 01:28
PR Newswire

Infinite 推出專用銀行帳戶，支援嵌入式穩定幣及法定貨幣支付

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三藩市2026年4月24日 /美通社/ -- 支付及合規科技平台 Infinite 今天正式推出 Infinite Accounts，亦即配備獨特轉帳號碼的專用銀行帳戶，其可在傳統支付軌道和穩定幣網絡之間通用，並由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供技術支援。

Infinite_Payments_Accounts

企業只須與 Infinite 平台整合一次，便能享有一應俱全的帳戶及支付功能，具體使用則須符合計劃條款及交易限額。 Erebor Bank, N.A. 在底層提供受監管的銀行基建。

統一帳戶體驗
藉此計劃，企業及其終端用戶可開設功能完備的存款帳戶，涵蓋存款、提款、自動清算所 (ACH) 轉帳、本地及國際電匯，並同時享有穩定幣功能。所有操作均可經由 Infinite 的應用程式介面 (API) 及平台輕鬆完成。 帳戶由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供，並可能符合 FDIC 存款保險資格。¹ 經由平台使用的穩定幣產品，不屬 FDIC 承保範圍，亦非銀行存款，價值可能會下跌。²

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此計劃的獨特之處，在於其將傳統上需要多個銀行關係、合規供應商及加密貨幣基建提供商的環節，整合為單一體驗。 薪酬公司可從同一已注資帳戶，透過 ACH 或鏈上穩定幣向承包商付款。 財資平台可接收法定貨幣存款，並透過程式自動轉換為穩定幣，用於跨境結算，具體視乎處理時間及相關費用而定。 所有複雜環節皆由平台處理，絕不干擾客戶的工作流程。

原生穩定幣功能
是次合作亦支援與法定貨幣掛鈎的穩定幣鑄造及銷毀、在獲支援的區塊鏈網絡上進行鏈上及鏈下交易，以及智能路由功能，可穿梭於包括 ACH 及電匯在內的傳統支付軌道。

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企業無需操心錢包基建，亦無須涉足加密貨幣的繁複領域；平台將於幕後從容處理供應商路由、合規審查及對帳。

穩定幣持倉概不受 FDIC 保險保障，並非銀行存款，價值可能下跌，且所涉風險與 FDIC 受保存款帳戶截然不同。² 如欲查閱目前支援的穩定幣列表，請瀏覽 https://infinite.dev

為平台而設
計劃圍繞 Infinite 的 Merchant Developer 模式而構建。 第三方平台、開發人員及商戶可整合 Infinite 的 API，以自家品牌為終端用戶提供銀行及穩定幣服務，完全不必自行建立支付基建或管理直接的銀行關係。

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Infinite 行政總裁 Nikhil Srinivasan 說：「我們創立 Infinite，就是要令穩定幣支付與其他任何支付方式一樣簡便，甚至更易上手。 真金白銀的銀行帳戶、貨真價實的支付軌道及穩定幣功能，盡在一個平台之內，企業可輕鬆將其整合至現有工作流程。」

關於 Infinite
Infinite 是支付與合規科技公司，專注為企業對企業 (B2B) 穩定幣的普及構建支援層。 Infinite 由 Nikhil Srinivasan 及 Raj Lad 共同創立，其所營運的統一平台整合支付、合規與風險控制功能，專為嵌入式法定貨幣及穩定幣交易而設。 請瀏覽 https://infinite.dev 以了解更多資訊。

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¹ Infinite 為金融科技公司，不屬 FDIC 承保的銀行。 銀行服務（包括存款帳戶）由 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 提供。 存款帳戶內的資金，在符合轉手存款保險的相關條件後，或有資格獲得 FDIC 保險，每名存戶、每間受保銀行、每種所有權類別的最高保障額為 250,000 美元。 FDIC 存款保險僅針對 FDIC 承保銀行倒閉的情況提供保障，並不涵蓋 Infinite 或任何非銀行實體倒閉或無力償債的風險。 Infinite 概不持有、控制或託管客戶的資金。

² 經由 Infinite 平台使用的穩定幣不屬銀行存款，不獲 FDIC 承保，亦不受 Erebor Bank, N.A. 或任何其他金融機構保證。 穩定幣持倉價值取決於支持該穩定幣的儲備資產。 穩定幣可能貶值。 持有穩定幣所面臨的風險，與 FDIC 承保的存款不同。 銀行服務（包括 FDIC 承保之存款帳戶）亦可另經 FDIC 成員銀行 Erebor Bank, N.A. 獲得。

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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