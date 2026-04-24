中國首個FIS認證室內高山滑雪賽事在深圳開幕

中國深圳2026年4月24日 /美通社/ -- 華發冰雪熱雪奇跡杯•FIS首屆亞洲室內高山滑雪錦標賽於2026年4月23日在中國深圳前海冰雪世界正式開幕。作為中國首場國際雪聯(FIS)認證的室內國際滑雪賽事，本次比賽標志著競技冰雪運動在中國傳統冰雪區域之外的發展取得重要突破。來自12個國家和地區的精英青少年運動員齊聚深圳，呈現了一場兼具高水平競技與國際交流的賽事。

除競技層面外，本次賽事也標志著深圳與香港在推動大灣區冰雪運動發展方面進入新階段。開幕式後，中國香港滑雪總會(SAHK)與深圳滑雪協會互相授牌，SAHK深圳辦事處正式揭牌。這意味著雙方合作從過去的賽事共辦邁向機制性深度融合:資源共享、人才共育、標准共輸。該合作正在推動華南地區形成更加緊密的冰雪運動網絡，具體體現在：青少年賽事數量持續增加、大灣區滑雪俱樂部聯賽不斷發展以及深圳、廣州、珠海滑雪場之間聯系日益加強。

放眼華南之外，深圳與香港正逐漸成為亞太地區冰雪運動的新增長引擎。這一發展得益於：香港的國際化資源網絡、深圳的產業基礎與創新能力。恰逢2026年APEC中國年，本次錦標賽提供了一個國際化平台，展示了中國的開放姿態、組織能力以及在全球冰雪運動領域日益增強的影響力。隨著年輕運動員以賽事為橋梁促進交流，本次活動也凸顯出：中國南方正在為全球冰雪運動版圖貢獻一個獨特且不斷擴展的新維度。