香港研究證明：AI減壓效果不輸真人，六成人更寧願對AI講心事

關於Hypnosis Institute
Hypnosis Institute致力於通過催眠治療，幫助香港人實踐更健康、更充實的生活。我們提供易於理解和應用的催眠訓練課程，旨在將催眠技巧融入日常生活，重點關注壓力管理、情緒健康和個人成長，為香港唯一同時擁有研究小組、社創小組、實戰小組、危機心理支援小組、慈善活動、交流聚會、治療服務及完善培訓階梯的催眠治療師成長平台。
作為美國整合醫學會 (Association for Integrative Medicine) 唯一香港分會、英國教育機構 Study House (Quality Licence Scheme) 唯一香港海外學院和英國劍橋國際學院 (Cambridge International College) 在香港唯一的專科催眠治療培訓分校，我們提供有助於業界發展的國際認證，創辦人Charles Leung為催眠界導師之師，獲美國整合醫學會特邀出任專科催眠治療大中華區首席導師，培育超過一千位催眠治療師及導師，秉承心理健康領域最高的專業發展標準。
課程整合了一系列方法，包括催眠與MBTI性格學、DISC行為學、心理健康教練學、情緒教育、及HiddenMe Cards內在小孩工具，提供一連串個性化的催眠治療方法。導師專精於兒科催眠治療、內在家庭系統 (包括內在小孩) 催眠治療、緩解壓力及失眠催眠治療、人際關係催眠治療、以及懷緬及寧養服務催眠領域。
在相信每個人都能將催眠應用到生活提升心理健康的驅動下，Hypnosis Institute致力於分享心理學知識，為情緒管理、處理人生困擾和催眠治療師行業發展提供專業支援。
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