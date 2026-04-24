香港研究證明：AI減壓效果不輸真人，六成人更寧願對AI講心事

香港 - 2026年4月24日 - 很多人不是不需要幫助，而是不知道該怎樣開口，甚至不確定，自己究竟有沒有資格說「我很累」。一項本地科研團隊剛完成的研究，或許正好回應了這個困局。





AIM大中華區心理學研究小組於2025至2026年度完成一項本港研究，比較真人催眠師與AI在催眠減壓體驗上的實際成效。研究結果出人意表：不少參加者認為兩者的放鬆效果幾乎一樣，更有超過六成人表示，事後更喜歡AI的那一次體驗。





四百人報名背後，是一個人人都需要被好好聆聽的時代

研究團隊透過Facebook招募有家庭壓力的市民參與研究，帖子一出便錄得逾400人主動報名。這個數字背後，反映出的不只是壓力的普遍，更是愈來愈多人開始願意關注自身的情緒健康，主動尋找照顧自己的方法。研究團隊從中隨機邀請48人參與，每位參加者均會分別體驗兩段各約一小時的催眠減壓錄音，一段由真人催眠師錄製，另一段則由AI全程生成，包括文稿與聲音，再由參加者親身比較兩者的感受。





人類做到的，AI也做到了

在最關鍵的減壓效果比較上，研究發現比例最高的一組參加者（41.7%）認為AI與真人的效果「一樣」。若以評分計算，AI催眠減壓體驗平均約2.92分，真人則為2.58分，AI甚至略高。研究亦發現，接近九成參加者表示，只要體驗過後真的感到放鬆，他們便會喜歡該次體驗。換言之，大家在乎的從來都是「有沒有用」，而不是「對方是人還是機器」，AI在這一關，已經過了。





六成人更願意對AI說心底話

更令人意外的，是參加者的主觀偏好。62.5%的參加者表示更喜歡AI的催眠體驗，女性群體的比例更高達68.4%。研究人員認為，這或與AI提供的「無壓力感」有直接關係。有25%的參加者坦言，面對AI時反而更容易說出心裡的感受，原因是AI的表達方式清晰自然、貼近日常，不像面對真人時會擔心「講錯嘢」或「被人評頭品足」。說白了，有些話，我們寧願對一部機器說，也不願意當著真人的面開口。這不是冷漠，而是人之常情。





在私隱方面，逾五成參加者表示對AI處理個人資料感到放心，感到不安的只有極少數（2.08%），反映大眾對AI輔助工具的信任已逐漸建立。





AI看數據，治療師看人心

除了催眠減壓體驗本身，本地科研團隊亦在研究中測試了AI作為分析工具的能力，結果同樣叫人刮目相看。AI能夠快速整理大量參加者的回應，客觀評估每個人的壓力狀況，並找出當中的規律。





舉例來說，AI從參加者的對話記錄中發現，有35%的人不約而同地提到渴望有「自己的空間」、希望「隔音好一點」。乍聽之下這只是生活瑣事，但AI將這個現象與香港人住在狹小單位的現實扣連，指出這背後其實反映了一種「連喘口氣的地方都沒有」的心理壓迫感——這種洞察，單靠人手翻閱幾十份問卷，恐怕難以輕易發現。





AI亦留意到，不少參加者習慣在家中扮演「解決問題的人」或「調停角色」，長期壓抑自身情緒。研究人員指出，這正是社會上常見的「長女壓力」與「上有父母下有子女」的夾心族困境。AI能夠迅速識別這些隱藏的情緒負擔，讓治療師毋須花大量時間在前期評估上，可以更快切入真正需要關注的核心問題。





AI與治療師，協作而非取代

本地科研團隊強調，研究的出發點從來不是以AI取代真人治療師，而是探索兩者如何互相配合。就好比醫院有驗血報告輔助醫生診斷，AI在心理健康領域同樣可以擔當類似的角色，整理數據、發現規律、降低求助門檻，讓專業人員可以將心力放在更需要人情溫度的地方。





願意主動尋求心理支援的人仍屬少數，原因不外乎怕麻煩、怕被標籤、怕「講出口更尷尬」。若AI能夠成為讓更多人踏出第一步的那道橋樑，這或許已是它對社會最實在的貢獻。



