INSEAD推出全新"INSEAD for Impact"高管項目：從洞察走向行動

為領導者、高潛力管理者及團隊打造的三天沉浸式高管論壇項目，聚焦真正落地產生影響

新加坡、法國楓丹白露和舊金山2026年4月24日 /美通社/ -- 歐洲工商管理學院(INSEAD)宣佈推出全新項目"INSEAD for Impact"(IFI)，這是一項為期三天的沉浸式高管論壇式課程，圍繞一個核心理念設計：以實踐為導向、面向未來、以數據驅動。該項目旨在幫助領導者及戰略團隊將戰略洞察轉化為可執行的行動。IFI首期課程將於2026年6月22日至24日在INSEAD新加坡校區舉行。

當今時代，領導者面臨著顛覆性變化、地緣政治不確定性以及多元意見的衝擊，IFI將重點從理解"正在發生什麼"，轉向"如何推動改變真正發生"。通過結合學術洞察、行業視角以及協作式研討會等項目幫助參與者將新興趨勢轉化為切實可行的戰略與優先行動。