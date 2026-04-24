第一線榮獲2026年亞太史蒂夫®「科技管理、規劃及實踐創新」銅獎

表彰在AI、安全整合數碼基礎設施上的卓越策略

香港 - 2026年4月24日 - 第一線為世紀互聯（Nasdaq: VNET）旗下全資子公司、大中華領先企業網絡服務供應商，於第十三屆亞太史蒂夫®中榮獲「科技管理、規劃及實踐創新」銅獎（BRONZE STEVIE® WINNER） 。





獲得這項備受尊崇的國際商業獎項，不僅肯定了第一線作為專業、一站式「AI+ 雲網安」服務供應商的領先地位，更彰顯第一線積極向前，超越界限的決心——尤其在日新月異的AI時代，透過創新整合解決方案，助力企業實現無縫的數碼轉型。





亞太史蒂夫獎是唯一表彰亞太地區29個市場工作場所創新成就的商業獎項。史蒂夫獎被廣泛認為是世界頂級的商業獎項，24年來致力於表彰各類傑出成就，例如國際商業獎®。





這項榮譽彰顯第一線在AI時代引領企業技術轉型的專業實力，透過周詳策略規劃與精準的全程執行，第一線打造出強大的基礎設施，無縫融合高效能AI計算、靈活的雲端資源、可靠的網絡連接，以及全面的網絡安全防護。





這一站式「AI+ 雲網安」方法讓企業自信部署及擴展AI計劃——無論是快速部署私人AI環境、智能運維自動化（AIOps），還是定制企業AI應用以提升決策智慧、簡化流程及整體效率；第一線的方案同時有效應對激增運算需求、混合環境安全、合規標準、資源優化及無縫多雲連接等實際挑戰，並落實堅實的數據保護。這些成果已在各行各業的客戶中展現實質價值：提升製造業生產效率與安全現代化、加速新興科技領域的研發周期，以及透過合規高效基礎設施實現更強營運韌性。





作為香港及大中華區備受信賴的企業網絡服務供應商，第一線高度重視AI轉型的力量，致力透過一站式「AI+ 雲網安」服務賦能企業在AI時代擁有更大靈活性、韌性與創新能力，並於去年成為香港首批獲得ISO/IEC 42001 AI管理系統認證的ICT服務供應商之一。第一線持續將策略遠見轉化為實際成果，助力企業在快速演變的數碼環境中實現安全、智能及可持續的發展。