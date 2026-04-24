HOYA BIT 成全球首家 BSI ISO 14068-1 碳中和加密貨幣交易所

ISO 14068-1 要求企業揭露全生命週期碳排、建立減量路徑並接受第三方查核。HOYA BIT 由 Founder Zoe Peng 親自領銜，採 SBTi 方法論、Gold Standard 碳抵換專案，並優先支持具 SDGs 效益的再生能源計畫。

HOYA BIT 將碳治理、資訊揭露與外部驗證納入品牌治理架構，為數位資產產業建立可驗證的信任基礎。BSI 為全球第一個國家標準機構，微軟、Google 皆將其認證視為數位治理合規的最高標準。

台北2026年4月24日 /美通社/ -- 台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 宣布，成為全球首家通過 BSI ISO 14068-1 碳中和國際認證的加密貨幣交易所。BSI Vice President Bryn Sutton 與 Global Head of Sustainability Aiman Ali 親赴台灣頒證，展現對 HOYA BIT 的高度重視。

Zoe Peng 表示：「數位資產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。產業成熟的關鍵，不只是功能創新，更是持續證明平台值得信任。」

適逢 BSI 創立 125 年，HOYA BIT 受邀參與，象徵台灣數位資產業者已進入全球永續治理的對話圈。未來 HOYA BIT 將持續優化碳資訊揭露，並提供用戶參與碳抵減的多元方式，讓永續成為共同實踐的具體行動。

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SOURCE 禾亞數位科技