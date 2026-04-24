國發會串聯國內新創夥伴 征戰全球創新盛會-東京SusHi Tech

台北2026年4月24日 /美通社/ -- 為深化臺日雙邊合作，打造新創雨林生態系，國發會今(115)年4月27日至29日再度攜手部會社群，共同參加在東京隆重登場的全球指標性創新盛會「SusHi Tech Tokyo 2026」，本次由國發會 - 國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 專案辦公室與經濟部中小及新創企業署-林口新創園、臺灣證券交易所等夥伴合作，協助 27 家臺灣優質新創赴日，打造全場最大的展區-臺灣館，向國際展現臺灣新創在AI、永續、深科技等領域的強勁實力。

國發會表示，本次參展合作夥伴除經濟部、證交所外，也串聯新北市政府、好食好事基金會、陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(IAPS)及中華開發資本等夥伴，主要亮點如下：