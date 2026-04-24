屈臣氏集團躋身全球領先零售商十五強

香港 - 2026年4月24日 - 屈臣氏集團於《2026年全球50大零售商》排行榜中名列全球第14位1。是次排名進一步確立屈臣氏集團穩居全球十五大零售商之列，鞏固其作為全球健康與美容零售商中最高排名地位。
屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「當今零售業的競爭，不僅講求規模，更需要靈活應變、數碼精準以及深厚的顧客信任。躋身全球15大零售商之列，正好肯定我們一直專注於正確的發展重點：審慎而有紀律的資本配置、堅定以顧客為核心，並以科技賦能、貫徹高效執行。」
「今年適逢屈臣氏集團成立185周年，這項殊榮別具意義。自1841年創立以來，屈臣氏集團經歷不同世代的轉變——包括經濟周期、科技革新以及顧客期望的不斷演變，始終穩健發展。我們橫跨亞洲與歐洲的業務布局，讓集團得以結合亞洲市場的速度與數碼活力，以及歐洲卓越的營運管理與深厚的零售傳統。」
「在日益數碼化的零售環境中，我們相信真正的差異化優勢，在於將先進數據、人工智能及無縫的 O+O （線下及線上）整合能力，與更為長久而珍貴的『人情味』結合。我們的團隊憑藉專業知識、貼心關懷及真誠互動，為顧客帶來具溫度的體驗。這種結合數碼精準與人性化服務的模式，不僅提升轉換率，更深化顧客忠誠度與長遠信任。正是這份平衡，讓我們走過185年的歷程，並將繼續引領未來。」
於全球推動人工智能及個人化體驗
集團亦積極投資發展由人工智能帶動的個人化體驗、先進數據分析及數碼生態系統，並逐步推廣至旗下各品牌。透過整合會員數據、線上平台及店內互動體驗，集團進一步深入了解顧客所需，同時提升營運效率與顧客體驗。
運用數據分析為集團帶來效益，包括：
- 更專注於滿足顧客需求
- 提升產品組合及定價策略的精準度
- 加強會員忠誠度
- 提高供應鏈的靈活性與反應速度
持續穩健增長
面對持續的供應鏈波動、成本壓力及消費模式轉變等挑戰，屈臣氏集團憑藉多元化的地區布局、卓越的本地市場執行力，以及審慎而有效的成本管理，展現穩健而具韌性的的業務表現。
集團憑藉規模優勢，結合靈活的地區營運模式，迅速回應市場變化，同時持續推動長遠增長。
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關於屈臣氏集團
屈臣氏集團於1841年創立，扎根於亞洲，是全球歷史最悠久、最備受肯定的零售商之一。集團現時在31個市場經營12個品牌合共超過17,000家商店，並在全球聘用約13萬人，讓屈臣氏集團成為全球最大的國際健康與美容零售集團。
集團2025年財政年度的營業額超過260億美元，每年透過我們的O+O（線下及線上）平台服務超過60億名顧客，為他們帶來無縫的線下及線上零售體驗。
集團每年為超過180個慈善及非牟利機構提供支援，在各個營運市場服務逾40,000小時，為超過37萬名有需要人士送上關懷。
屈臣氏集團是跨國綜合企業長江和記實業有限公司的成員。長江和記業務遍及超過50個國家，經營港口及相關服務、零售、基建及電訊等四項核心業務。
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