屈臣氏集團躋身全球領先零售商十五強

香港 - 2026年4月24日 - 屈臣氏集團於《2026年全球50大零售商》排行榜中名列全球第14位1。是次排名進一步確立屈臣氏集團穩居全球十五大零售商之列，鞏固其作為全球健康與美容零售商中最高排名地位。





屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示：「當今零售業的競爭，不僅講求規模，更需要靈活應變、數碼精準以及深厚的顧客信任。躋身全球15大零售商之列，正好肯定我們一直專注於正確的發展重點：審慎而有紀律的資本配置、堅定以顧客為核心，並以科技賦能、貫徹高效執行。」



「今年適逢屈臣氏集團成立185周年，這項殊榮別具意義。自1841年創立以來，屈臣氏集團經歷不同世代的轉變——包括經濟周期、科技革新以及顧客期望的不斷演變，始終穩健發展。我們橫跨亞洲與歐洲的業務布局，讓集團得以結合亞洲市場的速度與數碼活力，以及歐洲卓越的營運管理與深厚的零售傳統。」



「在日益數碼化的零售環境中，我們相信真正的差異化優勢，在於將先進數據、人工智能及無縫的 O+O （線下及線上）整合能力，與更為長久而珍貴的『人情味』結合。我們的團隊憑藉專業知識、貼心關懷及真誠互動，為顧客帶來具溫度的體驗。這種結合數碼精準與人性化服務的模式，不僅提升轉換率，更深化顧客忠誠度與長遠信任。正是這份平衡，讓我們走過185年的歷程，並將繼續引領未來。」





於全球推動人工智能及個人化體驗



集團亦積極投資發展由人工智能帶動的個人化體驗、先進數據分析及數碼生態系統，並逐步推廣至旗下各品牌。透過整合會員數據、線上平台及店內互動體驗，集團進一步深入了解顧客所需，同時提升營運效率與顧客體驗。



運用數據分析為集團帶來效益，包括：

