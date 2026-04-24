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出版：2026-Apr-24 17:00
更新：2026-Apr-24 17:00
Media OutReach Newswire

逸蘭酒店及公寓管理有限公司委任張恩棟先生為集團首席運營總監

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香港 - 2026年4月24日 - 逸蘭酒店及公寓管理有限公司（逸蘭）欣然宣佈由即日起任命張恩棟先生為集團首席運營總監。

Louis Chang, COO of Lanson Place

加盟逸蘭前，張先生曾任新世界發展的業主代表，統籌大中華區及東南亞 21 間奢華酒店之整體營運與策略。此前，他曾出任文華東方酒店集團營運財務總監五年，並於凱悅酒店集團亞太區總部深耕二十餘載，擔任各個高級財務領導要職。

張先生將直接匯報行政總裁賀百新先生。履新後他將致力驅動業務增長、精益營運表現，並昇華逸蘭引以為傲的賓客體驗及款待之道。其奢華款待業管理的資歷深厚，擅於提升營運效率及引入創新業務模式，包括高端酒店與服務式住宅的混合項目。

賀百新先生對此任命寄予厚望：「我們誠摯歡迎 Louis 加入領導管理團隊。憑籍精銳的物業管理、營運統籌及財務領導三方面的豐富經驗，他定能發揮所長，助力集團持續精進服務標準，並同時推動逸蘭品牌在區內的版圖拓展。」

張恩棟先生表示：「我深感榮幸能在這驕人時刻加入逸蘭。極致的奢華就是歸家般自如的居停體驗，這是我管理奢華酒店品牌多年累積下來的經驗之談。我期待與優秀的團隊合作，秉承專注、體貼的服務宗旨，這份款待的精神也悄然成為日常的一部分，引領我們留意每個細節。」

如需下載高解像度圖片，請按此處






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關於逸蘭酒店及公寓管理有限公司

逸蘭是香港永泰地產有限公司（香港聯交所股份代號：369）的全資附屬公司，目前管理逸蘭品牌一共8個項目，包括香港、深圳、上海、吉隆坡、新加坡、馬尼拉及墨爾本，涵蓋高端奢華酒店及服務式公寓。 此外，集團亦管理香港麥當勞道貳號及深圳逸居公寓。

逸蘭於全球各大城市的中心地段，為居停或悠長旅居的賓客提供舒心如意的家外之家。品牌秉承歸家般自如的服務，營造溫暖安心的氛圍，同時洋溢着私密俱樂部般的獨特格調，讓賓客們自然交流、凝聚情感，盡享愜意如歸的體驗

集團正致力於在亞太地區拓展逸蘭品牌，並銳意探索各大城市的投資與管理機遇。

網頁：
社交平台：Instagram - /
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關於作家
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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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