逸蘭酒店及公寓管理有限公司委任張恩棟先生為集團首席運營總監

香港 - 2026年4月24日 - 逸蘭酒店及公寓管理有限公司（逸蘭）欣然宣佈由即日起任命張恩棟先生為集團首席運營總監。





加盟逸蘭前，張先生曾任新世界發展的業主代表，統籌大中華區及東南亞 21 間奢華酒店之整體營運與策略。此前，他曾出任文華東方酒店集團營運財務總監五年，並於凱悅酒店集團亞太區總部深耕二十餘載，擔任各個高級財務領導要職。



張先生將直接匯報行政總裁賀百新先生。履新後他將致力驅動業務增長、精益營運表現，並昇華逸蘭引以為傲的賓客體驗及款待之道。其奢華款待業管理的資歷深厚，擅於提升營運效率及引入創新業務模式，包括高端酒店與服務式住宅的混合項目。



賀百新先生對此任命寄予厚望：「我們誠摯歡迎 Louis 加入領導管理團隊。憑籍精銳的物業管理、營運統籌及財務領導三方面的豐富經驗，他定能發揮所長，助力集團持續精進服務標準，並同時推動逸蘭品牌在區內的版圖拓展。」



張恩棟先生表示：「我深感榮幸能在這驕人時刻加入逸蘭。極致的奢華就是歸家般自如的居停體驗，這是我管理奢華酒店品牌多年累積下來的經驗之談。我期待與優秀的團隊合作，秉承專注、體貼的服務宗旨，這份款待的精神也悄然成為日常的一部分，引領我們留意每個細節。」



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