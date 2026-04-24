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出版：2026-Apr-24 17:02
更新：2026-Apr-24 17:02
PR Newswire

HOYA BIT 成為全球首家 BSI ISO 14068-1 碳中和加密貨幣交易所

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台北2026年4月24日 /美通社/ -- 台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 宣布，成為全球首家通過 BSI ISO 14068-1 碳中和國際認證的加密貨幣交易所。BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton 與產品認證暨法規服務永續全球總監Aiman Ali 親赴台灣頒證，展現對 HOYA BIT 的高度重視。

HOYA BIT 成為全球首家通過 BSI ISO 14068-1 碳中和國際認證的加密貨幣交易所，由創辦人彭云嫻（左）帶領 HOYA BIT 團隊獲此殊榮，BSI 產品認證暨法規服務全球商務營運副總裁 Bryn Sutton（右）親赴台灣授證，展現對 HOYA BIT 永續實踐的高度重視。

HOYA BIT 將碳治理、資訊揭露與外部驗證納入品牌治理架構，為數位資產產業建立可驗證的信任基礎。BSI 為全球第一個國家標準機構，微軟、Google 皆將其認證視為數位治理合規的最高標準。

ISO 14068-1 要求企業揭露全生命週期碳排、建立減量路徑並接受第三方查核。HOYA BIT 由創辦人彭云嫻（Zoe Peng）親自領銜，採 SBTi 方法論、Gold Standard 碳抵換專案，並優先支持具 SDGs 效益的再生能源計畫。

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HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示：「數位資產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。產業成熟的關鍵，不只是功能創新，更是持續證明平台值得信任。」

HOYA BIT 創辦人彭云嫻受邀出席 BSI 125 週年盛宴，與全球頂尖企業共聚，見證產業里程碑。

適逢 BSI 創立 125 年，HOYA BIT 受邀參與盛宴，象徵台灣數位資產業者已進入全球永續治理的對話圈。未來 HOYA BIT 將持續優化碳資訊揭露，並提供用戶參與碳抵減的多元方式，讓永續成為共同實踐的具體行動。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hoya-bit--bsi--iso-14068-1--302752744.html

SOURCE 禾亞數位科技

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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