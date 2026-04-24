平安資管（香港）宣佈兩隻「港股+美股」ETF產品納入南向互聯互通

平安科技精選ETF緊貼萬得科技精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前），該指數同樣為淨收益、自由流通市值加權指數，主要追蹤中國內地及美國市值最大的科技上市公司的整體表現，相關指數成分股涵蓋人工智能、互聯網、半導體、智能汽車及智能製造等行業。

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安集團」）旗下離岸資產管理平台——中國平安資產管理（香港）有限公司（「平安資產管理（香港）」或「公司」）欣然宣佈，公司旗下兩隻交易所買賣基金（ETF）——平安科技精選ETF（證券代號：3406〔港元櫃台〕/9406〔美元櫃台〕）及平安東西方股票精選ETF（證券代號：3477〔港元櫃台〕/9477〔美元櫃台〕）——將納入南向互聯互通，並自2026年5月6日起交易。

平安東西方股票精選ETF則緊貼Solactive全球太平洋股票精選港元淨收益指數的表現（扣除費用及開支前）。該指數是淨收益、自由流通市值加權指數，涵蓋在中國香港及美國上市的多元化證券投資組合，其表現反映相關指數成分股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。

内地及香港兩地交易所於2024年4月宣佈，擴大納入南向互聯互通機制的ETF範圍，根據擴大後的資格準則，ETF跟蹤的標的指數中聯交所上市及港股通股票權重佔比放寬至不低於60%[1]。首批該類ETF產品於2025年開始被納入南向互聯互通交易。