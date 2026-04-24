銳捷網路於重慶舉辦2026 SBG亞太渠道合作夥伴峰會；發布SME品牌Cybrey

本次峰會聚焦SMB、SME與ISP三大細分市場的新興機會，結合亞太數位經濟發展趨勢，深入剖析各賽道的市場潛力與佈局策略。透過與渠道合作夥伴的深入交流，銳捷網路就未來發展達成廣泛共識，明確協同成長與區域擴張的核心路徑，進一步鞏固與經銷商的共贏合作關係，為共同開拓亞太市場、實現業務規模與綜合效益雙成長奠定堅實基礎。

重慶2026年4月24日 /美通社/ -- 銳捷網路於重慶隆重舉辦2026 SBG亞太渠道合作夥伴峰會，以「Evolution for Expansion」為核心主題。作為銳捷進一步深耕亞太市場、深化渠道合作的重要舉措，本次峰會匯聚了來自印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國香港、孟加拉等亞太核心市場與地區的500多家渠道合作夥伴，共同交流合作理念，探討高品質發展方向。

在主會場環節，銳捷網路亞太區總經理尹德琨回顧了銳捷過去三年的成長成果，並分享了公司在亞太區的下一階段擴張規劃。主題演講聚焦關鍵市場機會與挑戰，包括SMB場景的產品演進方向、強化對優質ISP合作夥伴的服務支持，以及SME場景的新興痛點。此外，峰會亦設置合作夥伴表彰與頒獎儀式。

在產品與解決方案發布環節，銳捷基於家居網路、CCTV部署、公共Wi-Fi與家庭用戶等場景需求，推出多項創新產品與功能，包括Wi-Fi 7超低溫牆面AP、防水交換機、新一代ES2交換機、下一代ONT新品及多項AI能力，協助工程商解決實際項目挑戰，為SMB與ISP合作夥伴創造更多增量價值。