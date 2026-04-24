Hello Kitty 驚喜現身分行 玩、影、拎禮物 一站式假日體驗

大新銀行與 Hello Kitty 五一黃金周限定「體驗・打卡・禮遇三重奏」，推出 Hello Kitty 見面會、主 題佈置打卡及免費人生四格拍照體驗，並送出一系列五一限定禮遇。

開立大新銀行 YOU Banking 優易理財或 VIP 銀行服務，並同時申請大新多貨幣 Mastercard® 扣賬卡 或

申請大新 Sanrio 信用卡

日期及時間

2026 年 5 月 2 日及 3 日（下午 3 時至 3 時 30 分）

地點

大新銀行銅鑼灣分行

參加方法

適用於申請大新 Sanrio 信用卡：

2026 年 4 月 1 日至 4 月 23 日期間成功申請大新 Sanrio 信用卡，並於「Dah Sing Credit Card 大新信用卡」Facebook 專頁參加指定遊戲；或

於活動當日親臨銅鑼灣分行成功申請大新 Sanrio 信用卡（見面會位置有限，活動當日申請之卡主需視乎現場情況安排）



適用於開立指定銀行戶口及扣賬卡：

於「DahSingBankHK」WeChat 官方帳號提交活動登記表並於活動當日成功開立指定銀行戶口及扣賬卡

分行

日期

Hello Kitty 拍照裝置開放時間

Hello Kitty人生四格專屬時段

銅鑼灣

5 月 2 日及 3 日

下午2時至5時

下午 3 時至 5時（相框A）

中環

5 月 2 日

上午10時至下午5時

上午10 時至中午12 時（相框B）

5 月 3 日

下午1時至5時

（不適用）



限量迎新禮遇 (先到先得，送完即止)

獎賞資格

香港主題 Hello Kitty 禮品卡

（內附50 港元儲值額）

或

Hello Kitty 手機掛飾

完成指定開戶及扣賬卡申請或信用卡申請

香港路牌系列迷你八達通盲袋一個

（每袋含一個迷你八達通，並內附100 港元儲值額）

成功申請 VIP 銀行服務可獲額外限定禮品



指定大新銀行分行

五一假期延長服務時間

港島區

銅鑼灣分行：軒尼詩道 482 號

中環分行：德輔道中 19 號

九龍區

佐敦分行：彌敦道 335 號

新界區

沙田分行：好運中心地下 5 月 1 日（星期五）：13:00 – 17:00



5 月 2 日（星期六）：09:00 – 17:00



5 月 3 日（星期日）：13:00 – 17:00



香港 - 2026年4月24日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）於今年五一黃金周期間，與全球人氣角色 Hello Kitty，於指定分行打造期間限定互動體驗空間，為市民帶來結合理財、玩樂與打卡分享的全新銀行體驗。今次活動以為主軸，推出 Hello Kitty 見面會、主題佈置打卡及免費人生四格拍照體驗，並送出一系列五一限定禮遇，為黃金周增添驚喜與儀式感。作為全港唯一發行 Hello Kitty 主題信用卡的銀行，大新銀行多年來深受客戶及 Hello Kitty 粉絲支持。今次趁黃金周，將 Hello Kitty 帶進指定分行，把理財場景轉化為輕鬆、有趣、值得分享的假日體驗，讓客戶與親友在辦理銀行服務之餘，留下獨一無二的節日回憶。Hello Kitty 將於黃金周期間限時現身，與客戶及粉絲近距離互動及合照（詳情見附表一）。無論是 Hello Kitty 忠粉，還是親子家庭，均可親身感受角色帶來的歡樂，為假期增添難忘時刻。五一期間，將化身 Hello Kitty 主題打卡熱點，設置限定主題佈置，歡迎客戶及Hello Kitty 粉絲到場拍照分享。開立或申請以下指定銀行服務，更可（詳情見附表二），不同分行設有不同相框設計，粉絲更可把握機會集齊期間限定款式，珍藏這份專屬五一的回憶：於2026年5月1 日至5日的黃金周活動期間，於完成指定任務，即可獲得，包括實用又具收藏價值的主題禮品，以及限定換領驚喜（詳情見附表三），數量有限，送完即止，為假期體驗畫上完美句號。為方便市民於五一假期參與活動及申請銀行產品及服務，大新銀行將於黃金周期間（詳情見附表四），讓客戶更靈活安排行程，輕鬆參與各項限定體驗。附表一：Hello Kitty「Always with You」見面會附表二：Hello Kitty 主題打卡 + 免費限定人生四格附表三：五一黃金周限定迎新驚喜附表四：指定分行延長服務時間安排以上活動名額及禮品數量有限，先到先得！以上推廣活動均受有關條款及細則約束。切勿貪心搵快錢，戶口借人洗黑錢。本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。