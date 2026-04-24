大新銀行與 Hello Kitty 五一黃金周限定「體驗・打卡・禮遇三重奏」

Hello Kitty 驚喜現身分行 玩、影、拎禮物 一站式假日體驗香港 - 2026年4月24日 - 大新銀行有限公司（「大新銀行」）於今年五一黃金周期間，與全球人氣角色 Hello Kitty，於指定分行打造期間限定互動體驗空間，為市民帶來結合理財、玩樂與打卡分享的全新銀行體驗。今次活動以 「體驗・打卡・禮遇三重奏」 為主軸，推出 Hello Kitty 見面會、主題佈置打卡及免費人生四格拍照體驗，並送出一系列五一限定禮遇，為黃金周增添驚喜與儀式感。
作為全港唯一發行 Hello Kitty 主題信用卡的銀行，大新銀行多年來深受客戶及 Hello Kitty 粉絲支持。今次趁黃金周，將 Hello Kitty 帶進指定分行，把理財場景轉化為輕鬆、有趣、值得分享的假日體驗，讓客戶與親友在辦理銀行服務之餘，留下獨一無二的節日回憶。
第一重奏 - 體驗： Hello Kitty 「 Always with You 」見面會
Hello Kitty 將於黃金周期間限時現身大新銀行銅鑼灣分行 ，與客戶及粉絲近距離互動及合照（詳情見附表一）。無論是 Hello Kitty 忠粉，還是親子家庭，均可親身感受角色帶來的歡樂，為假期增添難忘時刻。
第二重奏 - 打卡： Hello Kitty 主題打卡 + 免費 限定人生四格
五一期間，大新銀行 銅鑼灣及中環 分行 將化身 Hello Kitty 主題打卡熱點，設置限定主題佈置，歡迎客戶及Hello Kitty 粉絲到場拍照分享。開立或申請以下指定銀行服務，更可免費體驗 Hello Kitty 主題人生四格拍照 （詳情見附表二），不同分行設有不同相框設計，粉絲更可把握機會集齊期間限定款式，珍藏這份專屬五一的回憶：
- 開立大新銀行 YOU Banking 優易理財或 VIP 銀行服務，並同時申請大新多貨幣 Mastercard® 扣賬卡 或
- 申請大新 Sanrio 信用卡
第三重奏 - 禮遇：五一黃金周限定迎新驚喜
於2026年5月1 日至5日的黃金周活動期間，於大新銀行 銅鑼灣、中環、佐敦及沙田 分行 完成指定任務，即可獲得五一限定 Hello Kitty 禮遇 ，包括實用又具收藏價值的主題禮品，以及限定換領驚喜（詳情見附表三），數量有限，送完即止，為假期體驗畫上完美句號。
假期特別安排 方便即到即玩
為方便市民於五一假期參與活動及申請銀行產品及服務，大新銀行銅鑼灣、中環、佐敦及沙田 分行 將於黃金周期間 延長服務時間 （詳情見附表四），讓客戶更靈活安排行程，輕鬆參與各項限定體驗。
附表一：Hello Kitty「Always with You」見面會
| 日期及時間
| 2026 年 5 月 2 日及 3 日（下午 3 時至 3 時 30 分）
| 地點
| 大新銀行銅鑼灣分行
| 參加方法
| 適用於申請大新 Sanrio 信用卡：
適用於開立指定銀行戶口及扣賬卡：
附表二：Hello Kitty 主題打卡 + 免費限定人生四格
| 分行
| 日期
| Hello Kitty 拍照裝置開放時間
| Hello Kitty人生四格專屬時段
| 銅鑼灣
| 5 月 2 日及 3 日
| 下午2時至5時
| 下午 3 時至 5時（相框A）
| 中環
| 5 月 2 日
| 上午10時至下午5時
| 上午10 時至中午12 時（相框B）
| 5 月 3 日
| 下午1時至5時
| （不適用）
附表三：五一黃金周限定迎新驚喜
| 限量迎新禮遇 (先到先得，送完即止)
| 獎賞資格
| 香港主題 Hello Kitty 禮品卡
（內附50 港元儲值額）
或
Hello Kitty 手機掛飾
| 完成指定開戶及扣賬卡申請或信用卡申請
| 香港路牌系列迷你八達通盲袋一個
（每袋含一個迷你八達通，並內附100 港元儲值額）
| 成功申請 VIP 銀行服務可獲額外限定禮品
附表四：指定分行延長服務時間安排
| 指定大新銀行分行
| 五一假期延長服務時間
| 港島區
九龍區
新界區
| 5 月 1 日（星期五）：13:00 – 17:00
5 月 2 日（星期六）：09:00 – 17:00
5 月 3 日（星期日）：13:00 – 17:00
以上活動名額及禮品數量有限，先到先得！
以上推廣活動均受有關條款及細則約束。
切勿貪心搵快錢，戶口借人洗黑錢。
本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有62個業務網點。