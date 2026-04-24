科技廣汽馭勢前行，攜手全球合作夥伴駛入出海「快車道」

廣州2026年4月24日 /美通社/ -- 4月22日，以「凝心聚力•馭勢共贏」為主題的廣汽2026全球合作夥伴大會在廣州舉行。與往年不同，這場匯聚全球87個國家和地區700餘位經銷商的大會，更像一場「科技生態秀」——從抵達廣州時的人形機器人接待引導，到展區裡飛行汽車、咖啡機器人、AI書法等互動體驗，再到晚宴上機器人舞獅與發光戲服鼓舞的硬核表演，廣汽正在用行動向全球夥伴宣告：出海已不止於賣車，而是以「科技+生態」雙輪驅動，全面重塑全球化競爭力。

在大會的經銷商分享環節，來自沙特阿拉伯、泰國及中國香港的優秀經銷商代表先後登台，從不同市場維度分享了與廣汽攜手開拓的實踐經驗，生動詮釋了廠商同心、共贏致遠的合作深度。

廣汽集團總經理閤先慶、廣汽集團副總經理兼廣汽國際董事長陳家才、廣汽國際總經理衛海崗、廣汽集團首席設計官兼造型設計院院長張帆等集團核心管理層出席大會，與全球合作夥伴共商發展大計，凝聚「開局即決戰」的共識，吹響廣汽國際化事業全面加速的號角。

大會同期舉行了隆重的頒獎儀式，對過去一年在銷售業績、客戶服務、市場推廣等方面表現卓越的經銷商團隊與個人進行了表彰，以致敬奮鬥者、禮讚追夢人的方式，向全球合作夥伴的拚搏與奉獻致以誠摯感謝。

此次大會期間，全球合作夥伴還深度體驗了廣汽多款明星車型與前沿科技展區。從智能座艙到陸空一體科技矩陣，合作夥伴們進一步加深了對廣汽產品實力與技術儲備的瞭解，更加堅定了與廣汽品牌攜手奮進的信心。

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