嘉里建設呈獻亞洲冰球盛事 「2026 Mega Ice五人冰球賽」4月23日開鑼 逾百支球隊雲集香港競技 推廣冰球運動文化

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 冰球熱潮停不了 ！由嘉里建設呈獻，MegaBox和Mega Ice 合辦的第16屆「Mega Ice五人冰球賽」將於4月23至5月9日期間在九龍灣 Mega Ice舉行。 這項亞洲規模最大，競爭最激烈的冰球聯賽，今屆吸引了 16個國家和城市共 109支冰球隊參與 ，爭奪青少年組、男子、女子獎項。 今屆「Mega Ice五人冰球賽」的參賽隊伍來自澳洲、加拿大、泰國、菲律賓、新加坡、阿拉伯聯合酋長國、中國的北京、重慶、廣州、杭州、上海、深圳、太原、武漢、香港和澳門的冰球球會。成人組參賽球隊多達 42隊，創新高。青少年組別有67隊。所有比賽均由來自加拿大和美國的專業裁判主持。各組均設冠軍寶座、金獎及銀獎，另設最佳前鋒、最佳防守球員、最佳守門員、最有價值球員等個人獎項。青少年組別賽事將於 4月23日至 5月2日進行，而成人組別賽事則由5月4日至 5月9日舉行。 市民可到MegaBox 免費觀賞。

今年大會更推出了一系列熱血球賽禮品，包括冰球公仔吊飾、收藏紀念杯、毛巾、迷你冰球棍以及超限量冰球熊公仔。 「2026 Mega Ice五人冰球賽」賽程： https://www.megaice.com.hk/schedule 主禮嘉賓、起動九龍東專員靳嘉燕女士致辭時表示，九龍東作為香港第二個核心商業區，匯聚商業、文化、體育、旅遊、休閒及娛樂，是舉辦國際體育及娛樂盛事的理想舞台。她感謝嘉里建設將五人冰球賽這個大型體育盛事帶進九龍東，促進九龍東成為多元並富吸引力的核心商業區。 同時，嘉里建設非常榮幸再次冠名贊助「Mega Ice五人冰球賽」。這項賽事已發展成為亞洲區內規模最大的標誌性年度冰球盛事，並超越一般競技比賽，成為匯聚全球冰球好手及愛好者，彰顯團隊合作，以及弘揚體育精神的盛典。

自2018年開始，「Mega Ice 五人冰球賽」更推出現場直播，讓全球冰球迷可以在網上觀賞這項緊張刺激的賽事。今屆青少年組決賽及成年組決賽均設網上直播，球迷可到「Mega Ice 五人冰球賽」官方 YouTube 視頻（www.youtube.com/MegaIceHK）或 Facebook（www.facebook.com/Hockey5s）觀戰。 賽事期間，現場觀眾亦可以透過MegaBox在商場設置的大屏幕多角度觀賞賽事，更有互動遊戲環節、攝影工作坊及有獎問答遊戲，增加現場氣氛。 「Mega Ice 五人冰球賽」自2008年舉辦首屆以來，已成為亞洲冰球壇的盛事。今年賽事估計吸引超過5,000名人次觀賞賽事；加上多年來獲得傳媒廣泛報道，對促進冰球運動在香港的發展起關鍵作用。由2012年起，「Mega Ice 五人冰球賽」一直是特區政府推廣的「香港品牌」活動，代表着本港在這項運動中的領導地位。

一如以往，「2026 Mega Ice五人冰球賽」設「一球一門票」的慈善元素，球員每入一球，主辦單位將捐出一張Mega Ice門票予仁愛堂、基督教家庭服務中心、樂餉社、香港明愛的服務使用者，讓不同社群有機會體驗溜冰的樂趣。 如欲瞭解更多有關「2026 Mega Ice 五人冰球賽」的資訊， 請瀏覽 ： www.megaice.com.hk www.facebook.com/Hockey5s 附錄： 「2026 Mega Ice五人冰球賽」鳴謝 Acknowledgements - 2026 Mega Ice Hockey5's 冠名贊助機構 Title Sponsor 嘉里建設有限公司 Kerry Properties Limited 白金贊助機構 Platinum Sponsors 香港業餘冰球會 Hong Kong Amateur Hockey Club KP Retail Trading Limited (K-Swiss) 大會指定物流夥伴 Official Logistics Partner 嘉里物流聯網有限公司 KLN Logistics Group Limited 官方指定啤酒夥伴 Official Beer Partner 指定個人及環境衛生合作夥伴 Official Personal & Environmental Hygiene Partner 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 Carlsberg Brewery Hong Kong Limited 劼科生物科技（香港）有限公司 Germagic Biochemical Technology (HK) Limited 金贊助機構 Gold Sponsors 大華華嘉香港有限公司 DKSH Hong Kong Limited 帝國體育有限公司 Empire Sports Limited 快達食品專門店 Flinders Food Company Limited 幸福醫藥有限公司 Fortune Pharmacal Co., LTD. Gold Club Hockey Indiba 香港有限公司 Indiba Hong Kong Limited King's (Hong Kong) Ltd / Eugina Limited Lavender Photographer Makeitloud 行銷有限公司 Makeitloud Marketing Limited 海洋公園 Ocean Park 屈臣氏蒸餾水 Watsons Water 支持機構 Supporting Sponsors J2F Beverages Ltd. 嘉里輝捷供應鏈方案有限公司 KLN Trade Solutions (Hong Kong) Limited 美國舒達床褥 Serta Hong Kong / AI Dream (HK) Limited Swot Hockey (2017) Ltd. Round the World 睿恩醫療 Wholeness Revival Medical Centre 慈善夥伴 Charitable Partners 香港明愛 Caritas Hong Kong Yan Oi Tong 基督教家庭服務中心 Christian Family Service Centre 樂餉社 Feeding Hong Kong 仁愛堂 Yan Oi Tong View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026-mega-ice423---302752842.html SOURCE Mega Ice