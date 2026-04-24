科大與泰晤士高等教育合辦亞洲大學高峰會2026

雲集全球領袖 共塑亞洲高等教育發展與未來

香港 - 2026年4月24日 - 香港科技大學（科大）與泰晤士高等教育（THE）於 4 月 22 日至 24 日合辦「亞洲大學高峰會2026」。為期三天的峰會以「推動全球變革：亞洲的領導力」為主題，探討亞洲高等教育在推動全球創新及應對迫切社會挑戰方面的關鍵角色。本屆高峰會別具意義，不僅適逢科大創校35周年，亦標誌着大學繼十年前與THE合辦首屆高峰會後，再度攜手合作。今年的活動吸引來自25個國家及地區逾 600 位大學校長、政策制定者及業界領袖參與，彰顯社會各界對推動亞洲學術發展的共同承諾。高峰會於4月22日在科大邵逸夫演藝中心正式揭幕。開幕典禮主禮嘉賓包括：香港特別行政區政府署理教育局局長施俊輝博士、科大校長葉玉如教授、THE全球事務總監Phil BATY及THE亞太區總裁林薇薇。葉玉如校長在致辭中強調跨地域合作的重要性，以及大學在世界急速發展中不斷演變的角色。她表示：「適逢科大慶祝創校，並紀念與THE合作十載之際，我們在區內發展的關鍵時刻聚首一堂。亞洲的影響力與日俱增，正引領全球創新、人才培育和社會轉型的發展。在這個科技迅速發展、瞬息萬變的時代，從人工智能到氣候韌性，發展的核心挑戰在於能否預見未來需求，並制訂具前瞻性的解決方案，這亦促使我們從根本上重新思考大學的領導角色。科大深信，任何單一院校都無法獨自應對這些複雜而影響深遠的全球挑戰；真正的進步須建基於開放精神、夥伴合作，以及共同承擔責任。香港作為全球唯一擁有五所世界百強大學的城市，充分彰顯其作為國際交流與創新樞紐的獨特優勢。憑藉這一堅實基礎，科大主動與全球頂尖大學展開對話，並邀請它們來港，共同探索建設大學城的發展機遇。是次高峰會正體現了科大一貫致力促進院校交流、深化具意義的合作，以及推動集體行動的承諾。通過匯聚來自亞洲及世界各地的領袖，我們期望把深度而具建設性的對話，轉化為切實可行的行動，為社區以至社會整體帶來長遠而實質的影響 。」施俊輝博士指出，香港在國際教育領域具備獨特優勢，並表示：「大學現時不僅是創造知識的泉源，更是推動創新、提升韌性及促進社會影響力的重要力量。在科技日新月異的時代，高等教育肩負起將尖端科研成果轉化為實際應用方案的重任，以應對各項全球挑戰。科大正是當中的典範，不僅在全球大學排名中成績斐然，其獨具特色的創業文化亦無可比擬，充分展現其科研成果對全球社會所帶來的深遠影響。香港長期扮演全球『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色，連繫東西方。我們亦擁有高度國際化及多元化的專上教育體系，有效凝聚全球學術網絡的力量，迎接內地及更廣泛地區所帶來的機遇 。教育、科技與人才構成成功的基石。透過推動人才吸納、跨學科教育、產學合作及跨地域科研協作，我們正致力建立一個充滿活力的生態系統，進一步鞏固香港的創新優勢，並為亞洲、為國家發展作出貢獻。」Phil Baty重申THE 與科大之間歷久彌新的互信夥伴關係，並高度讚揚亞洲在全球舞台上持續攀升的影響力。他表示：「十年前，正是在這個優美的校園，THE與科大攜手舉辦了首屆亞洲大學高峰會。時至今日，我們正見證全球高等教育與研究力量重心，從西方逐步轉向東方。這一令人矚目的發展進程，源於亞洲蓬勃的研究生產力以及其放眼全球的宏大抱負。目前，香港擁有五所大學躋身世界百強，正屹立這場轉變的核心位置。我們深信，香港將繼續成為引領亞洲崛起浪潮的重要旗艦，勢必進一步鞏固其作為國際領先學術樞紐的地位。知識的創造並非零和搏奕，隨着亞洲大學的飛躍發展，全球皆可從中受惠。是次高峰會正是對亞洲高等院校卓越成就的嘉許，亦彰顯了學術社群多元發展的風貌。」緊接開幕典禮，葉玉如校長與卡羅琳斯卡醫學院副校長 Martin O. BERGÖ教授進行以長壽科學為主題的對談環節，探討生物醫學、神經科學及轉化研究如何延長人類壽命、促進健康老齡化，以及建設具韌性及公平的社會。葉校長分享了她在神經科學研究領域的經驗，包括科大在健康老齡化研究方面的努力。她指出：「健康老齡化並非單純追求更長壽，而是延長具生命力的歲月。我們需要從被動治療轉向主動預防，因此科大一直致力及早識別疾病風險並制定預防策略。長壽科學的核心在於『健康地長壽』，我們正透過研究及合作，為此作出重要貢獻。」首日另一焦點為科大校董會主席沈向洋教授與微軟商業業務行政總裁 Judson ALTHOFF的對談環節。兩人探討人工智能對產業與高等教育的深遠影響，以及大學如何與全球科技領袖合作，為學生迎接人工智能普及的世界作好準備。討論重點不僅止於技術發展層面，亦涵蓋對科技的信任、批判思考及院校應具備的思維轉變。沈教授強調在跨學科之間擁抱人工智能的重要性：「對大學而言，現階段最重要的是思維上的轉變——應將人工智能融入科學、工程、商業、人文及醫學等領域的應用。人工智能的時代已來臨，我們毋須畏懼這項技術。人工智能是一個強大的新工具，而我們必須學習並掌握它，以推動發展與創新。」高峰會期間，葉玉如校長亦出席另外兩場領袖會議，與來自亞洲各地逾 15 位大學校長及高層管理人員，就區內共同挑戰進行深入的策略性交流。其中一場聚焦亞洲創新走廊—從大灣區到其他快速增長的科技帶—如何重塑全球科技領導格局，並探討治理模式及跨境合作；另一場會議則討論新一代城市發展，研究大學如何透過科研、人才培育及政策協作，在急速的科技與社會變革中推動可持續城市轉型。這些高層次對話凸顯學術研究與區域發展策略對接的重要性，亦體現高峰會透過院校協作及共享專業知識，發揮亞洲的領導力以推動全球變革。在一系列高層次專題會議中，科大管理層積極參與討論，議題包括共融領導力、可信任人工智能在高等教育的應用、科研成果轉化落地、氣候韌性，以及全球科研合作等。相關會議探討大學如何加強管治架構，以確保人工智能的負責任及合乎道德的應用，以及培育創新生態系統，將科研成果轉化為具社會及經濟效益的影響。討論亦涵蓋培育創業精神的策略、透過跨學科工程方案提升城市快速發展的氣候適應能力，以及在日益加劇的地緣政治與監管壓力下，如何維持跨地域的科研合作。這些交流凸顯科大致力推動負責任創新、深化國際夥伴關係，並展示大學領導力，以應對亞洲面臨的挑戰及全球責任。為期三天的峰會以閉幕典禮圓滿作結，不僅進一步鞏固新的策略夥伴關係，更奠定亞洲高等教育未來發展的共同願景。