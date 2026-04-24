友邦香港連續12年成為全港保險市場第一

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「能夠連續多年在新造保單及有效保單數目方面穩踞市場首位，對我們來說別具意義。這不僅反映我們以使命引領行動，更印證當客戶及其家庭尋求保障時，會因為友邦香港既全面且具吸引力的健康及財富方案而選擇我們；同時，這亦反映我們一直以可靠的服務及卓越的客戶體驗，陪伴客戶走過不同人生階段，並致力為社會帶來正面影響，因此建立與客戶之間長遠而穩固的夥伴關係。友邦香港會繼續堅守承諾，保障每刻，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 友邦香港 * 在保險業監管局最新公布的2025年香港長期業務臨時統計數字中 # ，勇奪最多市場第一 ++ ，再次穩佔香港保險市場的領導地位 ** 。

++ 「勇奪最多市場第一」指友邦保險(國際)有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費^、財務策劃顧問團隊新造保單保費^、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀渠道銷售新保單數目中奪得第一，與其他市場同業比較，於11個指標中佔比最多。

**「全港保險市場第一」及「香港保險市場的領導地位」指友邦香港獲最多客戶選用，已連續 12 年穩踞「新造保單數目」及「有效保單數目」榜首 + 。

除市場表現外，根據國際研究機構 YouGov 透過每日與消費者訪談的獨立調查，AIA是唯一一間在多項品牌指標中表現領先的香港保險公司，連續10年榮獲「香港最受歡迎保險品牌」 ## 。

# 資料來源：保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字，以分紅業務、其他業務(團體業務除外)及相連長期(類別C)之新造直接個人人壽業務及有效直接人壽業務計算。「財務策劃顧問團隊」歸類為香港保險業監管局分類中的「代理」。

+ 根據保險業監管局自2014年起發布的香港長期業務的年度統計數字，以及保險業監管局2025年1月至12月香港長期業務的臨時統計數字。

^ 「年化新保費」為年化首年保費100%及整付保費10%之總和。「新造保單保費」為年化首年保費100%及整付保費100%之總和。