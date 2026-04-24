高露潔 與 香港牙醫學會 攜手打造「TOTAL牙周健康實驗室」

1/ 免費註冊牙醫 / 藥劑師指導 個人化評估牙周健康風險

免費專業牙醫諮詢服務，由註冊牙醫即場為參加者提供個人化建議，深入分析牙齦

健康狀況。

另外，來自屈臣氏的專業藥劑師亦會即場提供免費口腔諮詢服務，以及個人化口腔

方案建議，達至主動防禦，由日常開始。

完成諮詢後，參加者更可獲贈高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏（95克）乙支。透

過專業醫護人員與市民之間的直接交流，高露潔期望協助大眾由根本預防牙周問

題，實踐「以專業守護全人健康」的品牌理念。

免費牙醫諮詢詳情：

日期： 2026年5月1, 7日

時間： 下午2時至6時

日期： 2026年5月2, 3日

時間： 下午2時至4時

免費藥劑師諮詢詳情：

日期： 2026年5月4，5，6日

時間： 下午2時至6時