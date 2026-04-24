Oxford Royale Academy 與 MIT 合作，為暑期學校學生帶來人工智能教育

作為歐洲發展極快（《金融時報》1000 強第 156 位）的教育公司，公司宣佈與 MIT RAISE 計劃締結課程夥伴關係，今夏在牛津為青少年頒授人工智能素養證書。 英格蘭牛津2026年4月24日 /美通社/ -- 歐洲增長極快的教育公司 Oxford Royale Academy 宣佈與 MIT 合作，今年為國際暑期學校學生提供人工智能 (AI) 素養教育。 透過是次合作，當學生參加 Oxford Royale 的牛津課程，將完成 MIT RAISE FutureBuilders 學習路徑。該路徑是一套結構化的人工智能教育課程，由 MIT 的負責任人工智能促進社會賦權與教育 (RAISE) 計劃與 Pharos Education 共同開發。 完成課程的學生可獲頒官方 MIT RAISE 證書。

Oxford Royale 每年夏季接待來自 175 多個國家的 3,000 多名學生，於牛津的各間學院開設大學風格的學術課程。 這次合作首次在機構原有的學術課程中，加入正式的人工智能課程單元。 此公告之前，Oxford Royale 已獲選入《金融時報》(Financial Times)「《金融時報》1000 強：2026 年歐洲增長最快公司」(FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies 2026) 名錄，於全歐位列第 156 名。 各界聲音 「未來，將由洞悉科技奧妙且懂得審慎善用科技的人所主導。」 我們與 MIT RAISE 計劃及 Pharos Education 攜手，使學生率先探索人工智能，其不僅是工具，更是塑造未來職業、行業及社會的力量。」

— Oxford Royale Academy 行政總裁 Andy Palmer 「MIT RAISE FutureBuilders 計劃的目標非常清晰：把下一代從技術使用者，轉變為人工智能建構者。 Oxford Royale 的學生來自全球超過 175 個國家，是我們合作過最具國際色彩的學生群體之一。」 — Pharos Education 行政總裁 Felipe Arango 背景及脈絡 近年，隨著大型語言模型及其他人工智能系統在商業層面快速部署，人工智能已成為學校、大學及政策制訂者日程上的重要議題。 多國政府已制定人工智能教育的國家策略，而僱主調查亦屢屢印證，人工智能素養乃職場新丁極受重視的技能。

儘管如此，大多數國家中學階段的結構化人工智能教育仍然有限。 Oxford Royale 引入 MIT RAISE 學習路徑，正是為了縮窄箇中差距，讓 13 至 18 歲的學生在升讀大學前，能夠領略人工智能的技術原理及倫理範疇。 MIT RAISE 的使命，是向全球年輕學習者推廣人工智能素養及倫理認知。 該計劃所開發的課程，旨在裝備學生以審慎態度運用人工智能，並格外關注公平、問責及自動化系統對社會的深遠影響。 Oxford Royale 由牛津畢業生 William Humphreys 於 2004 年創辦。 創辦至今，已有來自 175 多個國家的 50,000 多名學生修讀其課程。

編輯備註 課程日期及名額 暑期課程將分兩期舉行：2026 年 7 月 5 日至 18 日，以及 7 月 19 日至 8 月 1 日。 兩期課程共提供 60 個名額。 關於 Oxford Royale Academy Oxford Royale Academy 是領先的國際教育機構，於英國牛津的各間學院及全球多個校園開設學術型暑期學校課程。 Oxford Royale 成立於 2004 年，至今已接待來自超過 175 個國家的 50,000 多名學生。 機構在「《金融時報》1000 強：2026 年歐洲增長最快公司」中排名第 156 位。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 oxfordroyale.com。 關於 MIT RAISE MIT RAISE (Responsible AI for Social Empowerment and Education) 乃 MIT 轄下的全球性計劃，專注推廣人工智能素養教育普及。 其 FutureBuilders 計劃為年輕學子提供結構化學習路徑，以培育人工智能技能，並恪守倫理及負責任的使用原則。

關於 Pharos Education Pharos Education 是教育科技公司，與領先學術機構合作，共同開發和提供人工智能學習課程。 Pharos 是 MIT RAISE FutureBuilders 課程的交付合作夥伴。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/oxford-royale-academy--mit--302753023.html SOURCE Oxford Royale