AdaKami參與印尼全國對話 強化欺詐風險管理

印度尼西亞雅加達2026年4月24日 /美通社/ -- 數字欺詐案件持續攀升，凸顯了消費者保護與印尼數字金融生態可持續發展面臨的風險加劇。印尼金融服務管理局(OJK)反詐騙中心(IASC)數據顯示，2024年11月至2026年1月期間，共收到超43.2萬件數字欺詐舉報，涉案總損失約達9.1萬億印尼盧比。

對此，獲得印尼金融服務管理局許可的金融科技借貸平台AdaKami正通過提升技術能力、持續開展用戶教育及多方合作，不斷完善欺詐風險管理體系。

上述舉措在Indonesian Digitalization and Cybersecurity Association（簡稱ADIGSI）主辦的「數字欺詐與詐騙處理高層政策合作論壇」(Executive Policy Collaborative Forum on Handling Digital Fraud and Scams)上得到了體現。本次論壇匯聚了監管機構、網絡安全部門及行業協會代表，包括印尼金融服務管理局反詐騙中心、印尼國家網絡與密碼局(BSSN)、Indonesia Fintech Lending Association（簡稱AFPI）及印尼金融科技協會(AFTECH)。論壇強調，各方需協同發力，加強欺詐防範工作，完善反詐治理生態。