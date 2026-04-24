For Family赴美好！CHERY品牌全新價值主張北京車展全球發佈

北京2026年4月24日 /美通社/ -- 4月24日，2026北京國際車展上，CHERY品牌正式面向全球發佈「For Family」全新價值主張，同步公佈2030 年服務1000萬全球家庭的戰略願景，完成從「全球品牌」到「全球公民」的戰略升維。

CEO of CHERY Brand Jeff ZHANG表示，「我們的每一項創新，都只為一個初心——For Family，我們相信，車從來不止是交通工具，更是家的一部分。」這一宣言成為本屆車展極具溫度的品牌表達。

歷經23年深耕，CHERY品牌已覆蓋120餘個國家和地區、服務超450萬全球家庭，平均每分鐘就有一個家庭選擇我們，構建8大研發中心、36個生產基地、2000餘家經銷商、1800餘個服務中心的全域網絡，踐行「In somewhere, For somewhere, Be somewhere」本土化理念，與當地共生共榮。