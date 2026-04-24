VICHY LABORATOIRES 簽下巴黎聖日耳門足球員 VITINHA 擔任全球品牌大使

巴黎2026年4月24日 /美通社/ -- Vichy Laboratoires 是皮膚醫學護膚品領域的領導品牌，獲全球超過 80,000 名皮膚科醫生推薦。品牌宣佈，葡萄牙國腳兼巴黎聖日耳門中場球員 Vítor Machado Ferreira（又名 Vitinha）成為其新任全球品牌大使。 Vitinha 將擔任 Vichy Dercos 去頭皮系列、Dercos 防脫髮系列及全新 Vichy 止汗劑系列廣告活動的主角，彰顯品牌決心提供高效皮膚醫學護理方案。 是次合作標誌著 Vichy 在綜合健康領域加強佈局的策略性一步，盡顯身體表現、恢復狀態與皮膚護理三者之間的連繫。 Vitinha 正值巔峰，以堅毅不屈及戰術睿智見稱。Vichy 與之聯手，進一步強化品牌理念——唯有採取整全之道，方能成就長遠健康與卓越表現。

Vitinha 之所以獲選，不僅因他與品牌有著深厚而真摯的聯繫，也因他在球場內外都有莫大影響力。 身為職業運動員，他經常要應付高強度訓練、出汗、環境及精神壓力，也曾經歷不少頭皮困擾，因而向 Vichy Laboratoires 求助。 他的親身經歷，讓他成為 Vichy 賴以聞名的科學實證功效之最佳見證。 Vitinha 談到這次合作時說：「我很榮幸能夠加入 Vichy Laboratoires。 身為職業足球員，追求卓越表現及一絲不苟，早已融入我的日常。 在職業生涯的巨大壓力下，找到真正有效的方案，對我來說是一大重要突破。對於能與一個融合科學與表現的品牌合作，我實在滿懷興奮。」

Vichy Laboratoires 全球品牌總裁 Jamel Boutiba 補充道：「Vitinha 體現新一代對健康、卓越表現及長遠發展的追求。 他才華橫溢，又平易近人，是我們有效彰顯頭皮、肌膚與頭髮健康重要性的最佳合作夥伴。」 Vitinha 聲名鵲起，已成為球壇備受矚目的新星之一。他從波圖 (FC Porto) 青訓一路崛起，終成巴黎聖日耳門及葡萄牙國家隊的中流砥柱。 Vitinha 在全球擁有超過 450 萬名粉絲，且人數持續增長，將協助 Vichy 接觸新一代關注高效、由專業主導的自我護理的男性消費者。 關於 Vichy Laboratoires Vichy Laboratoires 於 1931 年由 Haller 博士在法國 Vichy Thermal Center 創立，品牌將健康與美容完美連結，開創皮膚醫學護膚品領域之先河。 這份深厚的歷史根基，體現於我們一直秉持的品牌宗旨：「健康是根本， 從肌膚開始」(Health is vital. Start with your skin.)，精闢地概括了我們深信「美麗始於肌膚健康」的信念。 在先進科學、皮膚醫學專研及臨床實證的加持下，Vichy 秉持整合健康的原則，匠心打造皮膚、頭皮與頭髮護理方案。 這套科學方針建構出全面的皮膚醫學護理生態：由外用及口服美容，到健康科技、專家輔助方案，乃至醫學美容程序，一應俱全。 如今，我們比任何時候都更努力守護和提升美麗資本，伴您走過人生中每個階段。 Vichy Laboratoires 獲全球 80,000 名皮膚科醫生推薦，位列全球皮膚科醫生推薦品牌第二位，並在去頭皮屑產品領域中位居皮膚科醫生推薦首位。

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