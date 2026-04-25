北美市場高速增長，追覓洗地機官宣硅谷新品發佈會

舊金山2026年4月25日 /美通社/ -- 北京時間2026年4月28日至5月1日，「Dreame Next」追覓硅谷發佈會將於舊金山藝術宮盛大啟幕。在4月29日的洗地機專場中，追覓洗地機將立足核心首創技術，為全球用戶呈獻下一代清潔生活方式的極致體驗。
本次發佈會將重磅推出兩款洗地機旗艦新品——Aero Ultra Steam與Aero Pro Steam，以全新升級的頂配產品力進一步拓展高溫蒸汽清潔在家庭場景中的應用邊界。新品圍繞追覓首創的「蒸汽+熱水+泡沫」三相之力地面清潔系統，實現更強去污與深度除菌效果；同時，30000Pa超強吸力與9.85厘米超薄機身設計，在保證清潔效率的同時兼顧輕盈操控與複雜空間覆蓋，全面刷新高端洗地機的性能標準。此外，巡邊探洗機械臂和氣盾分離等最新追覓首創技術也將亮相海外市場，引領地面清潔技術的下一個十年。
據悉，NBA傳奇巨星將親臨洗地機發佈專場，開啟冠軍精神與冠軍技術的巔峰對話，並現場體驗旗艦洗地機新品。4月27日至28日期間，追覓洗地機還將攜手世界級頂尖科學家、企業創始人、國際巨星及投資人展開同台交流，聚焦前沿科技、產業趨勢與未來生活方式，共話創新生態。
作為全球高端智能清潔領域的領軍品牌，追覓洗地機在北美市場展現出了驚人的統治力，2026年初CES發佈的戰略新品Aero Pro上市即引爆，迅速霸佔亞馬遜Best Seller榜首以及多個電商平台銷量榜單，成為開年以來最具市場統治力的單品。此外，追覓洗地機在北美市場以連續16個月增速超100%的紀錄持續刷新行業天花板。在Tiktok平台，追覓洗地機則連續6個月市占率超過70%，單月銷量超10000台，進一步夯實其在北美市場的高增長態勢與用戶影響力。
截至目前，追覓洗地機已累計服務全球超4200萬戶家庭，在全球近20個國家市占率第一，專利申請量穩居行業全球之首，並接連橫掃紐約產品設計獎 • 金獎、CES 2026創新大獎、AWE艾普蘭金獎等權威榮譽。
從硅谷到全球，追覓洗地機正以核心技術為驅動，將領先的高端智能清潔體驗帶向更多國家和家庭，也正以更強勁的產品力、技術力與品牌力，重新定義全球智能清潔生活方式的未來。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302753463.html
SOURCE Dreame