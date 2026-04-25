華為香港科技周聚焦「AI+金融」聯手融海夥伴發布「銀行智慧應用一體機」 鞏固本港國際金融中心地位

香港2026年4月25日 /美通社/ --「華為香港科技周2026」重點探討AI賦能金融行業，分別就銀行、保險、證券舉行三場行業論壇，吸引逾百名金融與創科界持份者參與。在銀行業論壇上，華為聯合四間融海夥伴推出「銀行智慧應用一體機」解決方案。華為表示，將憑藉AI技術及ICT基礎設施優勢，攜手夥伴加速本港金融業「AI+」進程，助力鞏固香港國際金融中心地位。 AI重塑銀行業 夥拍四融海夥伴推「銀行智慧應用一體機」提效風控 在「智」匯香江，「銀」領未來——銀行業高峰論壇上，華為海外金融軍團副總裁仇殿先生致辭直言，AI正重塑銀行業，從服務、營銷到風控全方位覆蓋，推動「智慧銀行」加速到來。他提到，系統架構，決策模式、人機協作、交互模式、服務體驗都將發生深刻變化，華為提出智慧金融價值實現模型（Intelligent Finance Value Implementer），涵蓋場景選擇、企業架構和人工智能部署，通過技術和業務雙輪驅動，並結合全系列系統工程和開放生態能力，助力銀行同時實現技術價值和商業價值。仇殿指，華為透過「融海夥伴計劃」聯同全球逾150家解決方案夥伴及過萬間銷售夥伴，構建覆蓋客戶營運、風險管理和自動化等範疇的生態圈。他重申，華為將持續創新，升級硬件基礎設施、強化計算能力、優化軟件平台，協同夥伴共同成為銀行數智化轉型的值得信賴的同行者與戰略夥伴。華為香港金融系統部總監崔潔女士表示，AI 是銀行由數字化邁向智能化的引擎。華為堅持「深耕技術、深耕場景」，攜手港澳金融客戶與夥伴一起共建「全聯接、全智能、全生態」的智慧金融。

AI驅動證券業務轉型 散戶「升呢」專屬顧問 「數智證券創新論壇：AI重塑證券業增長格局」則聚焦AI在證券行業廣泛應用帶來的新變革。華為證券軍團行政總裁邱月峰先生指出，證券行業近年持續推動業務轉型，由傳統個人經紀服務逐步拓展至機構經紀、財富管理、投資銀行及資產管理等領域，惟過往轉型成效未如理想。他形容，AI為行業注入關鍵動能，特別在改善客戶交易體驗方面「猶如為每位投資者配備專業理財顧問，提供即時選股建議、市場追蹤及高效交易支援，提升投資意欲。」

香港數字金融協會會長陳家豪先生則深入剖析證券業數智化轉型趨勢。他認為金融業務已成為基於底層協議的自動化體系，並提到三個層面的數智金融發展方向：基礎設施從集中式雲端向分布式鏈端演進、人才從專業金融知識向系統指揮能力轉型、業務範式從傳統資產管理向通證化價值流通跨越。陳家豪呼籲業界藉力華為等科技生態夥伴引領數字金融創新。 華為證券解決方案部長張秉羽先生分享華為從應用場景、AI技術和基礎設施賦能證券行業的實踐成果。他具體介紹了華為與交易所打造法規智能問答方案，有效提升從業人員對複雜監管要求的準確理解與快速響應能力。AI手機證券解決方案架構，為投資者提供更流暢、安全的交易體驗。智能研報輔助工具大幅提升分析師的工作效率，實現研究報告的快速生成與精準輸出，協助機構構建企業級深入研究能力，在確保數據安全的前提下，為客戶提供更及時、專業的投資建議。

融海夥伴博睿數據海外技術負責人鄭子豪先生展示Bonree ONE一體化智能可觀測平台基於華為雲混合雲及計算技術保障交易連續性，實現故障標準化處理及性能精準優化。 善用To C與To B雙軌優勢做「賦能者」 數智融合成核心動力 同日壓軸的「洞見先機，數智同行—數智保險CXO圓桌會議」匯聚保險業領袖，聚焦AI技術演進與保險場景化方案，透過夯實韌性基礎設施、以AI重塑核心業務流程，全面加速保險業的數智化升級。 華為保險軍團總裁望岳先生表示，香港是華為戰略深耕的重要市場，期望透過技術溢出效應，與本港客戶深度聯接，在雲化升級與AI創新的雙輪驅動下，共創數字金融新生態。華為保險軍團業務拓展總監耿傑先生則提出，「數智融合」是保險業未來發展的核心動力，並闡明由基礎設施雲化升級、新一代核心系統架構重塑、到AI場景化賦能的遞進式演進方向。香港華為國際有限公司行政總裁陳建韓先生在活動中談及華為予保險業界的獨特定位。他指出，作為市場上少數同時於終端消費產品（To C）與ICT基礎設施業務（To B）領域具有深厚經驗的企業，華為既能提供與保險業務相關消費者的健康數據參考，亦能透過穩健基建支援業務延續性。陳建韓強調，在保險生態中專注扮演平台服務角色，我們尊重保險應用開發獨立性，並藉由開放架構兼容不同技術夥伴與模型，讓不同保險客戶可按實際需要選擇發展路徑。他亦補充，華為在港設有具規模的本地團隊，以賦能理念協助保險業界建構自身科技能力與人才基礎，共同推動數智化進程。

融海夥伴中科軟壽險事業群CTO張榮先生指出，中科軟基於華為雲及算力技術底座，打造 AI 原生行業解決方案，有效應對 AI 精度、成本及安全三大痛點，並已在保險營銷、核保、理賠等場景實現高效落地。雙方依托長期合作，將深耕香港市場，助力金融保險業智能化升級。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai--302753494.html SOURCE 華為