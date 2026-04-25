「第十三屆動畫支援計劃」頒獎典禮暨首映禮 初創與本地小型動畫企業攜手開拓商機 共同提升香港動畫產業競爭力

香港2026年4月25日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「動畫支援計劃」（「支援計劃」），多年來一直致力扶持本地初創及小型動畫企業，推動香港動畫產業發展。今年計劃踏入第十三屆，將繼續資助28間本地動畫企業製作原創動畫作品，協助業界培育創意人才及提升作品質素。本屆頒獎典禮暨首映禮於昨日(四月二十四日)假香港藝術中心舉行。活動旨在表揚動畫師多年來的努力與創作成果，同時為業界提供交流與分享的平台，提升創作團隊士氣，並持續推動香港文創及數碼娛樂產業的發展。

本屆「支援計劃」設立三個組別，按本地動畫企業的不同發展階段提供相應支援，協助業界創作更高質素的原創動畫作品。其中，組別一主要支援具潛力的初創動畫企業；組別二及組別三則支援已具一定發展基礎的小型動畫企業，進一步推動其業務成長。今屆共有28間初創及小型動畫企業入選，每間企業可獲最高60萬港元資助，並獲得一系列配套支援，包括技術及商業發展培訓。 除了資金支援外，入選企業亦可透過「師友嚮導計劃」，接受業界資深人士的專業指導，進一步提升作品質素。本屆的主要商貿宣傳活動除了剛舉行的頒獎典禮暨首映禮外，還包括今年3月17至20日期間在香港國際影視展2026上展示本屆28部資助動畫，藉此協助參與的動畫企業建立品牌及接觸更多潛在客戶，拓展新商機。

在頒獎典禮圓滿舉行後，大會亦即場為本屆全部28部資助動畫舉行首映禮，讓更多業界及公眾欣賞到本地原創動畫。公眾稍後可於支援計劃網頁http://www.animation-ssp.com，免費觀賞全部資助動畫。更多詳情及參與動畫企業的資料亦載於支援計劃網頁。 「第十三屆動畫支援計劃」得獎及參與企業名單見下表。 編輯垂注：

「第十三屆動畫支援計劃」得獎及參與企業名單 （除得獎者外，其他企業名稱按英文名順序排列） 資助組別一：「初創動畫企業」組 企業名稱 原創動畫名稱 初創企業動畫組金獎 匙光 Kyrumi Studio 曦 Frangipani 初創企業動畫組銀獎 夜夜製造所Nite-nite Production Studio 西蘭花事變 BROC! 初創企業動畫組銅獎 泥罐工作室DoughCan Studio 一擗泥Dough Can… 初創企業動畫組優異獎 有段故製作Alpha Omega Project 肉沫Mush 夢遊人Zleepwalker 科學怪狗與惡魔男孩Frankendog and Devil Boy 其他參與企業 戲劇畫人創作社DRAMATIST PAINTER CREATIVE COMPANY 無成有終Have result but no success RIC MOTION 非速競賽Pace Breaker 水母視角工作室JELLYVISION STUDIO 禮物的軌跡 Afterglow ArYU Studio 門外之音 Beyond the Door 大步向前工作室有限公司 Susume workshop 辮子姑娘狂想曲 Rhapsody on Chilling Night 任童動畫工作室Wild Don Animation Studio 誓不低頭Unbowed 龍騰製作TOTEM PRODUCTION 花冠之誼 The Crown: Flower of Friendship 門中月動畫MOONGATE ANIMATION 《故淵潭》Farewell My Moistland Crying Rabbit Studio 島民與影子I, Shadow 蘋果派製作室APPLE PI PRODUCTION 貓車長狂想曲Captain Cat Rhapsody 資助組別二：「小型動畫企業（基本製作）」組

企業名稱 原創動畫名稱 小型動畫企業（基本製作）組金獎 2 Punch 6 Studio 打劫經濟We Will Rob You 小型動畫企業（基本製作）組銀獎 重機工房Mecha Atelier 追光小拖車The Light Chaser Dwarf Planets Production The Obsession 小型動畫企業（基本製作）組銅獎 （從缺） 小型動畫企業（基本製作）組優異獎 PAPAPAPA Studio 寫意狂想Silly Rhapsody 其他參與企業 九龍製造 MADE IN KOWLOON 母裝防火牆Motherblock 小鯨鯊工作室Petite Giant Studio Follow the Light - A Moment Afloat 幻象科學Illusion Science HK.zip Mrs. Meal Production 蝦碌英雄Hello! Hero? Koi Design and Grocery Playback 資助組別三：「小型動畫企業（進階製作）」組 企業名稱 原創動畫名稱 小型動畫企業（進階製作）組金獎 影陶士媒體創作有限公司 Intoxic Studio Limited 不軌劇場The Nonsense Play 小型動畫企業（進階製作）組銀獎 Free-D Workshop ROBOY - SURROUND SOUND 小型動畫企業（進階製作）組銅獎 安東尼事務所有限公司AW Solutions Limited 《袁小姐的每一天》動畫版 Miss Yuen's Diary The Animation 其他參與企業 ManyMany Creations Ltd 《 未來報告 2038 》《The Report 2038》 參與資格 參與「第十三屆動畫支援計劃」的企業須符合以下資格： 持有有效的商業登記證，並在本港經營業務；

業務以動畫製作為主；

其他申請資格及資助詳情如下 資助組別 資助組別一： 初創動畫企業組 資助組別二： 小型動畫企業 （基本製作）組 資助組別三： 小型動畫企業 （進階製作）組 企業成立年期及/或全職員工人數上限 成立時間不多於6 年及全職員工人數不多於8名 成立時間不多於9年及全職員工人數不多於15名 全職員工人數不多於30名 入選企業數目 15個 9個 4個 資助金額(上限) 港幣130,000元 港幣240,000元 港幣600,000元 作品片長 不少於3分鐘 不少於5分鐘 不少於10分鐘 有關香港數碼娛樂協會 香港數碼娛樂協會於1999年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽www.hkdea.org。

* * * 活動照片：https://drive.google.com/drive/folders/1b8tpc0XkFXUCDFmEsjE_9rvmbLU6U1nV?usp=drive_link View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302753530.html SOURCE 香港數碼娛樂協會