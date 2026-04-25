鯤 KUN 揭曉 AI 智能化戰略，以「1-1-4-6」布局重構全球商業流轉效率

作為 可信的行業數字支付專家 ， 鯤 KUN 攜全新升級的品牌形象參展，並發布「1-1-4-6」智能化戰略藍圖。這標志著 鯤 KUN 已實現初步生態體系建設，啟動「 全球化 」、「 全棧式 」、「 AI 智能化 」的全面躍遷。鯤 KUN 創始人兼 CEO Dr. Louis Liu 在戰略發布會現場指出：「 Web2 與 Web3 的融合是這個時代的主旋律，而我們認為， AI 與 Web3 的嵌入式生態共融是未來商業的既定趨勢。鯤 KUN 的升級是一場關於 『 商業范式重構 』 的智能化演進，我們憑借數十年的垂直行業支付場景的深耕，為企業客戶提供全棧式的端到端數字支付和 鏈上金融解決方案，更在通過 AI 數智化編排和運營，為出海企業交付合規、安全、高效的交易服務保障，助力企業全球化業務增長。 」

在 Money20/20 Asia ，Intersection Stage 舉行的《Bridging TradFi and DeFi for Inclusive Cross-Border Finance》圓桌論壇上，Dr. Louis Liu 與 Centiglobe、Plexo 及 AppWorks 的行業領袖展開深度對話。

在同步舉行的戰略發布會上，鯤 KUN 正式解構了其助力實體經濟全球化增長的「鯤式演化藍圖」。

1 個入口：KUN Space™ 實現全面升級

作為管理全球生意的一站式治理入口，KUN Space™ 將復雜的業務流封裝為開箱即用的極簡界面。它深度集成跨境支付、企業發卡及鏈上金融服務，通過 AI-Powered 的 24/7 客服和風控體系，為全球化企業提供深度理解業務場景的專家級支持。

1 個網絡：KUN Nexus™ 打造智能化「神經中樞」

KUN Nexus™ 是一張「有記憶、會思考」的 AI 驅動全域資金 FI 網絡。它通過實時編排全球持牌資源，自動匹配成本與時效的最優路徑，將底層復雜性深埋，搭建一個可以讓法幣與數幣自由流動的資金網絡。