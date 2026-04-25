引領家用出行新境：CHERY品牌TIGGO V一車三用震撼亮相北京車展

北京2026年4月25日 /美通社/ -- 4 月 24 日，2026 北京國際車展啟幕，CHERY品牌攜 TIGGO家族首款可變形多功能家庭SUV——TIGGO V重磅亮相，填補全球多功能車型品類空白，為家庭用戶帶來更靈活實用的出行選擇。

CEO of CHERY Brand Jeff ZHANG表示，品牌所有創新都只為初心For Family，這不是口號，是用可靠品質與暖心科技守護家庭出行的承諾，TIGGO V正是這份承諾的落地。車名 V 有三重內涵：Versatility全能、Value價值、Victory勝利，代表它一車適配全家全場景，為家庭減負，陪伴奔赴美好。

TIGGO V可切換 SUV、MPV、PUP三形態，SUV模式下離地間隙220mm，PHEV版本涉水深度700mm、燃油版650mm，搭配 APA RPA 智停科技，兼顧高通過性與智能出行；MPV模式下 2800mm 軸距打造真三排七座，42處儲物 + N95健康座艙保障舒適；PUP模式下快拆圍擋拓展裝載，原廠套件無需改裝適配戶外載貨。