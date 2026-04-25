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出版：2026-Apr-25 22:40
更新：2026-Apr-25 22:40
PR Newswire

引領家用出行新境：CHERY品牌TIGGO V一車三用震撼亮相北京車展

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北京2026年4月25日 /美通社/ -- 4 月 24 日，2026 北京國際車展啟幕，CHERY品牌攜 TIGGO家族首款可變形多功能家庭SUV——TIGGO V重磅亮相，填補全球多功能車型品類空白，為家庭用戶帶來更靈活實用的出行選擇。

CEO of CHERY Brand Jeff ZHANG表示，品牌所有創新都只為初心For Family，這不是口號，是用可靠品質與暖心科技守護家庭出行的承諾，TIGGO V正是這份承諾的落地。車名 V 有三重內涵：Versatility全能、Value價值、Victory勝利，代表它一車適配全家全場景，為家庭減負，陪伴奔赴美好。

CHERY品牌CEO Jeff 為Tiggo V揭幕 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

TIGGO V可切換 SUV、MPV、PUP三形態，SUV模式下離地間隙220mm，PHEV版本涉水深度700mm、燃油版650mm，搭配 APA RPA 智停科技，兼顧高通過性與智能出行；MPV模式下 2800mm 軸距打造真三排七座，42處儲物 + N95健康座艙保障舒適；PUP模式下快拆圍擋拓展裝載，原廠套件無需改裝適配戶外載貨。

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TIGGO V搭載第六代CSH混動系統，兼顧動力與低油耗，高通過性底盤適配全路況。作為「1000 萬家書計劃」後首款全能家庭車，它以場景化創新踐行For Family理念，助力 CHERY深耕全球家庭出行市場。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cherytiggo-v-302753552.html

SOURCE 奇瑞

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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