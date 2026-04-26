香港首屆「價值導向」國際高峰論壇 B:COMING 2026 完滿舉行

逾200名業界代表參與探討香港B Corp™發展 重塑商業可持續未來 香港2026年4月26日 /美通社/ -- 香港首個以「價值導向」的國際商業高峰論壇 B:COMING 2026 今日圓滿結束，雲集全球超過30多位 B Corp™ 企業高層及決策者，探討香港及世界各地 B Corp™ 發展，各界在會上承諾以世界級的前瞻洞察，推動企業在現今市場中以「價值導向」的定位，實現長遠的可持續發展。 今次論壇獲香港投資推廣署及霖灃資本有限公司聯合贊助，聯同商界環保協會為策略夥伴，獲得20多個商界及非牟利團體鼎力支持，門票全數售罄，近200名香港及海外商業領袖出席現場活動。

論壇透過9場專題討論與主題演講，雲集超過30位來自香港、上海、新加坡、台北、日本、泰國、英國、西班牙及瑞士的B Corp™領袖、創辦人及決策者，分享如何以「價值導向」策略，推動商業成功。當中涵蓋的主題包括：消費者心態分析、科技應用、供應鏈倫理、B Corp™ 認證、營銷方法創造共享價值等。講者於論壇中分享實戰經驗及管理心得，探討企業如何在現今市場中以「價值導向」的定位，實現長遠發展。 投資推廣署總裁（消費品牌及款待）黃思敏女士在開幕典禮上發言指出：「今天，在地球日這個重要時刻，我們再次提醒自己，地球是我們共同的居住的家園，而塑造其未來的力量掌握在我們手中。在香港，B Corp 運動持續蓬勃發展，目前已有超過 40 家獲認證企業。透過 B:COMING 等平台，我們匯聚企業力量，彼此支持、促進協作與共同成長，從而建立一個堅實、以價值為導向的社群，攜手應對未來的挑戰。」

商界環保協會行政總裁吳家穎先生強調：「這次高峰論壇舉行之際，正值香港與亞洲商界迎來企業責任發展的關鍵時刻 — 『商業向善』（Business for Good）已從願景演變為期望。企業的長期韌性，如今取決於其能否將可持續發展有效納入核心策略。商界環保協會欣然支持B:COMING 2026 高峰論壇，藉此連結一群宗旨導向的商界領袖，為他們提供平台分享實務見解，從而推動本地共益企業運動的發展。本次論壇將全球專業智慧融合在地實踐，把理想轉化為惠及人類與地球的切實成果。」

B:COMING 2026 的願景：紮根亞洲，連繫世界，構建全球韌性 上午的專題討論涵蓋「消費者到底在乎甚麼？來自零售品牌的真實洞察」、「突破已有框架：如何透過營銷創造共享價值」、「我們如何走到這裡？B Corp™ 認證之路」，多位重量級嘉賓分享灼見，包括共益實驗室（港澳）聯席主席李國華先生、法國 L'Occitane en Provence 亞太區可持續發展總監朱慧珊、英國 Quiet Storm 執行長兼合夥人 Rania Robinson、Here We Flo! 聯合創辦人兼首席品牌長 Susan Allen Augustin、Grind Coffee 首席行銷官 Ted Robinson、The Baby Gifting Company 創辦人兼首席執行官 Shiba Babamiri、綠然（DOMI）首席執行官 Corey Lien 等。

共益實驗室（港澳）聯席主席李國華先生在「企業如何堅守價值」的專題討論中分享他的觀察：「當我在2016年開始推動B Corp運動時，只有少於10家公司參與。時至今日，我很高興看到越來越多企業加入。對我而言，B Corp 不僅是一個標籤，更是一套框架。它同時亦是一種商業模式與思維方式：既具環境意識，讓人與環境建立更緊密的連結，同時亦能保持商業上的可行性。這證明了以盈利導向與以「價值導向」並非互相排斥。我一直相信，企業不需要盲目擴張規模，而是應追求於創造更深遠的影響，這才是我們應該探求的方向。」

下午設各界互動環節 共議長遠發展策略 商務午宴後，Baba Yaga Consultancy 創辦人尹詠琴女士主持「經濟體的其他模樣」的互動環節，邀請嘉賓即席抽出問題，並分享灼見，討論如何建立更好的經濟模式，以及我們能否為下一代建立安全、公義、共融的社會。 尹詠琴女士在環節中分享：「對我來說，『價值導向』是創業者的終極挑戰：怎樣超越單純追逐利潤的短視心態、敢於接受挑戰、兼顧多重面向以強化管理模式、鞏固企業架構的領導者與管理團隊，並不容易。B Corp™ 不止是一種認證或合規要求，更是一套經驗驗證的框架，協助企業以系統化方式應對挑戰。」

Ripple Marketing 創辦人 Samantha Chung 在專題討論中指出：「一直以來，企業的『使命』往往與『策略』分隔，而 B:COMING 的目標正是縮窄這個差距，匯聚以價值為本、同時具商業成效的企業，探討其成功之道。B:COMING 不只是一場討論，更是一個促進連結與共創的契機。」 前環境局局長黃錦星精簡作結：為下一代創造美好世界 在B:COMING 2026結幕前，香港前環境局局長黃錦星 太平紳士作主題演講：「我們將為下一代留下怎樣的傳承？」，他提到：「於全球氣候變化急速惡化的年頭，我樂見 B:COMING 國際商業高峰論壇首度在港舉行，並見證香港企業引領亞洲以至國際的『價值導向』研討，推廣共益企業價值觀，同行心繫環境、客戶、員工、社會及公司管治的影響，以裨益可持續發展，包括應對氣候危機。」

協辦機構 ECHO ASIA Communications 尚亞傳訊創辦人唐志浩先生指出：「目前香港約有 40 間 B Corp™ 共益企業，商界對成為共益企業及其優點仍處於起步階段。我們舉辦 B:COMING 國際高峰論壇，正是要為香港企業引進世界級的前瞻洞察與營商機遇，連結各地共益企業的商界領袖推動商業可持續發展。B:COMING 國際高峰論壇的願景是『紮根亞洲，連繫世界』，由香港作為出發點致力於構建具備韌性的全球經濟體系。」 高峰論壇實踐對社會責任的承諾 同時，為實踐對社會責任的承諾，B:COMING 2026 將三成門票收益撥捐予香港痛楚管理（危疾）關懷基金，支援脊髓神經痛及癌症患者，用行動陪伴他們走過復康之路。因為一個更好的商業世界，不能遺漏任何人。

展望2027 2028 進一步連結亞洲市場 B:COMING 將持續擴展其國際影響力，加強亞洲與全球市場的連結，並計劃於2027及2028年進一步擴大論壇規模與跨界合作，繼續推動「價值導向」商業生態系的發展。 演講嘉賓包括： Corey Lien - 綠然（DOMI）首席執行官，DOMI是自 2014 年以來亞洲首家獲得認證的 B Corp™，Corey 同時也是亞太 B 型企業協會主席

李國華 - 仁人學社（Education for Good）首席顧問，仁人學社是自 2016 年以來香港首家獲得認證的B Corp™，李國華同時也是共益實驗室（港澳）（B Lab Hong Kong & Macau）聯席主席

黃錦星 - 太平紳士，香港特別行政區 前環境局局長

譚芷菁 - 思匯政策研究所（Civic Exchange）計畫負責人，同時也是香港環保生活方式倡議者 Kitty Unofficial (@kittyunofficial)

Rania Robinson - Quiet Storm 執行長兼合夥人，Quiet Storm 是自 2022 年起在英國獲得認證的B Corp™

Rachel Mountain - EcoSecurities 行銷主管，EcoSecurities 是自 2025 年起在瑞士獲得認證的B Corp™

黎有信 - 幸福醫藥有限公司（Fortune Pharmacal Company Limited）副首席執行官，幸福醫藥是自 2026 年起在香港獲得認證的B Corp™

朱慧珊 - L'Occitane en Provence 亞太區可持續發展總監，L'Occitane en Provence 是自 2023 年起在法國獲得認證的B Corp™

鄭聲謙 - 維他奶國際集團（Vitasoy International）可持續發展總監，維他奶在新加坡、北美和澳洲均獲得B Corp™認證

Matt Friedman - The Mekong Club 首席執行官

容蔡美碧 - 黃金時代基金會 (Golden Age Foundation) 共同創辦人兼董事

Zeiad Idris - Algbra 創辦人兼首席執行官，Algbra 是自 2023 年起在英國獲得認證的B Corp™

Ted Robinson - Grind Coffee 首席行銷官，Grind Coffee 是自 2023 年起在英國獲得認證的B Corp™

Susan Allen Augustin - Here We Flo! 聯合創辦人兼首席品牌長，Here We Flo! 是自 2023 年起在英國獲得認證的B Corp™

Shiba Babamiri - The Baby Gifting Company 創辦人兼首席執行官，The Baby Gifting Company 是自 2024 年起在英國獲得認證的B Corp™

Pascal Vieilvoye - Concept 4 首席執行官，Concept 4 是自 2023 年起在香港獲得認證的B Corp™

Meilin Wong - Milk and Honey Singapore 執行長兼合夥人，Milk and Honey 是自 2023 年起在新加坡獲得認證的B Corp™

Liam Thomas - Sleek 新加坡區負責人，Sleek 是自 2023 年起在新加坡獲得認證的B Corp™

Mathilde Bétinas - OnTheList 業務拓展與合作總監，OnTheList 是自 2022 年起在香港獲得認證的B Corp™

Marco Chak - 夢創成真 (Dream Impact) 成長主管，Dream Impact 是自 2024 年起在香港獲得認證的B Corp™

Ronald Li - 城泉 (Urban Spring) 首席執行官，Urban Spring 是自 2020 年起在香港獲得認證的B Corp™

Per Dahlberg - B Purpose Bureau 首席執行官，B Purpose Bureau 是自 2023 年起在香港獲得認證的B Corp™

梅詩華 - 一口設計工作室 (One Bite Design Studio) 聯合創辦人兼設計總監，One Bite 是自 2020 年起在香港獲得認證的B Corp™

Johanna Chan - RIL CREED 共同創辦人

Samantha Chung - Ripple Marketing 創辦人

尹詠琴 - Baba Yaga Consultancy 創辦人，Baba Yaga 是自 2023 年起在香港獲得認證的B Corp™

唐志浩 - Echo Asia Communications 創辦人 活動高清圖片，請按此下載。 關於國際高峰論壇 B:COMING 2026 國際高峰論壇 B:COMING 透過專題討論與主題演講，雲集超過30位 B Corp™領袖、創辦人及決策者，分享如何以「價值導向」策略，推動商業成功。當中涵蓋的主題包括：消費者心態分析、科技應用、供應鏈倫理、B Corp™ 認證、營銷方法創造共享價值等。 關於主辦機構 ECHO ASIA Communications 是一間立足亞太地區可持續發展的傳訊諮詢公司。我們致力與價值導向（value-driven）的企業攜手合作，透過不同創新的方案，從多元化媒體、品牌效應、企業社會責任等方面，協助企業推動和發展B Corp™共益企業的文化理念，實現可衡量的永續增長。ECHO ASIA 致力成為「地球可靠的夥伴」，確保每一項商業決策均兼具創新精神與社會責任。

Baba Yaga Consultancy 是一間在香港註冊的認證B Corp™，業務遍及亞洲及歐洲。公司的核心商業模式是將環境修復及社區資源回饋結合，為中小企提供可負擔的過渡方案，讓它們在推動可持續發展的同時，維持競爭力。 Ripple Marketing 是一間價值導向的市場推廣機構，堅信營銷可以推動共融與可持續發展。其公司主要為非政府組織、非牟利機構及社會企業提供品牌建立、內容創作及市場推廣服務；希望以貼地的創意和相宜的價格，協助有心推動社會變革的機構，讓它們的理念被更多人看見。

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