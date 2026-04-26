耐世特全球首個線控轉向系統量產

該車型搭載的線控轉向系統，為耐世特全球首個實現量產交付的線控轉向項目，標志著線控轉向技術正式從研發驗證階段邁入規模化量產應用。該系統於 2025 年底獲得德國國家認可委員會（DAkkS）頒發的全球首個 ASIL D 級別功能安全認證，是雙方深度協同、聯合開發的技術成果，代表系統在故障診斷、容錯機制、安全監控等維度達到全球頂尖安全標准。該系統核心特性如下：

北京2026年4月26日 /美通社/ -- 耐世特助力頭部新能源車企，實現全球首款 「完全體」 全線控底盤量產乘用車落地，其線控轉向系統由耐世特提供全套配套方案。

線控轉向：電子信號替代機械連接，靈活組合滿足多元需求

線控轉向通過解耦方向盤與車輪之間的機械連接，以電信號和執行器替代傳統結構，正成為下一代智能底盤與自動駕駛平台的關鍵基礎技術。作為擁有120余年工程積澱的運動控制技術公司，耐世特提供多種手感模擬器與輪端執行器的靈活搭配方案，形成「貨架式」產品組合，充分滿足不同車型與駕駛場景的差異化需求。

從轉向到制動：全棧式運動控制能力持續拓展

基於在轉向系統領域的深厚積累，耐世特已將技術能力自然延伸至制動領域。電子機械制動（EMB）產品已完成全系列開發與嚴苛驗證，具備量產條件。EMB與線控轉向（SbW）、後輪轉向（RWS）及MotionIQ™軟件套件，共同構建了耐世特全面、開放的Motion-by-Wire™線控運動控制產品生態。