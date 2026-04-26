Hindustan Zinc 第四季淨利潤創下紀錄，達 5.5 億美元，按年上升 68%；稅息折舊及攤銷前利潤為 8.47 億美元，由效率主導的增長所帶動

全年業績方面，公司收入創下歷史新高，達 46.23 億美元，按年 (YoY) 攀升 20%；稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 亦錄得 25.08 億美元的歷來最佳水平，按年上升 27%，並以 54% 的 EBITDA 利潤率冠絕業界。 全年淨利潤為 15.65 億美元，創下紀錄，按年躍升 34%。 第四季度 EBITDA 為 8.47 億美元，創下紀錄，按年增加 61%；淨利潤亦增至破紀錄的 5.5 億美元，按年增長 68%。

印度烏代浦2026年4月26日 /美通社/ -- 印度企業 Hindustan Zinc Limited 為 Vedanta Group 成員，也是全球最大的綜合鋅生產商。該公司公佈截至 2026 年 3 月 31 日為止的第四季度及全年財務業績。

營運表現上，公司錄得歷來最高的開採金屬產量 1,114 千噸 (Kt)，以及第二高的精煉金屬產量 1,048 千噸。 年內，公司成功消除拉札斯坦邦 (Rajasthan) 地區 Chanderiya 及 Dariba 冶煉廠的瓶頸，令精煉鋅產能得以提升。

對於 Hindustan Zinc 的業績，行政總裁 Arun Misra 指出：

「我們對於能夠在本季度及全年交出破紀錄的佳績感到自豪，開採金屬產量超越 110 萬噸。 儘管面對持續的地緣政治挑戰，我們仍以每噸 959 美元（未計專利權費）的最低生產成本，締造出季度精煉金屬產量的歷史新高。 這些里程碑彰顯我們業務的強韌性、強大的執行能力，以及對創造價值的不移決心。 踏入 2.0 增長階段之際，我們正加強策略規劃藍圖。 我們踏入關鍵礦物領域，既與前瞻行業並肩前行，也為印度的發展增長及持份者的長遠價值作出深遠貢獻。」