2026奇瑞全球經銷商商務峰會期間，TIGGO9完成三車復合碰撞公開驗證

蕪湖2026年4月26日 /美通社/ -- 2026年4月，2026奇瑞全球經銷商商務峰會期間，CHERY品牌在奇瑞碰撞安全試驗室完成TIGGO9三車復合碰撞公開驗證，全球經銷商、國際媒體及海外用戶代表現場見證。本次驗證圍繞真實道路高危場景設計，以復合碰撞工況公開檢驗TIGGO家族旗艦SUV的安全表現，進一步詮釋「Safety. For Family.」安全理念。

測試模擬前後夾擊工況：TIGGO9前方承受TIGGO7以50 km/h速度的正面撞擊，尾部同時遭遇40 km/h追尾衝擊，對車身結構、約束系統及碰撞後應急響應能力進行綜合檢驗。碰撞後，乘員艙結構保持完整，立柱無明顯變形，生存空間充足；氣囊與側氣簾正常展開，安全帶有效工作；車門自動解鎖且可正常開啟，燃油系統無洩漏，警示燈工作正常，展現出可靠的綜合防護能力。