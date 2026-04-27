GLN接入越南全國二維碼支付網絡，實現全境二維碼支付覆蓋

作為韓亞金融集團(Hana Financial Group)跨境業務的一部分，GLN主導運營對接越南全國二維碼網絡的支付系統，並推動相關技術集成。韓亞銀行是本次合作中唯一獲越南國家銀行批准作為結算銀行的韓國金融機構。

越南的支付基礎設施依托NAPAS運營的VietQR Global系統搭建，全面連通境內各家銀行與商戶。借助此次系統互通，GLN可助力各合作應用程序的用戶接入該網絡，擴大受理覆蓋範圍。該合作同時有望賦能跨境使用場景，越南用戶可通過本土應用，在韓國境內掃碼消費。

該項服務已覆蓋峴港、富國島、芽莊、胡志明市等熱門旅遊城市的各類日常消費商戶。用戶可通過與GLN相連的合作應用進行支付，包括Toss、PurpleGLN、Hana OneQ、Hana Money、Hana Card等韓國主流金融科技應用，無需換匯。該服務預計還將擴展至Naver Pay和KB Banking App等平台。