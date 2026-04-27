從 AI 實驗走向前沿成功：Microsoft 支援香港企業部署 AI 代理

Microsoft 分享其「前沿成功框架（Frontier Success Framework）」，協助企業在信任與管治並重的基礎上，大規模部署AI 代理

圖片：Microsoft 商業業務行政總裁 Judson Althoff 於 Microsoft AI Tour 香港站發表主題演講，分享 Microsoft 的「前沿成功框架」，以及企業如何由以試驗為主的探索階段，邁向在實際營運中大規模應用 AI 代理。

香港 - 2026年4月27日 - 香港是亞洲其中一個最常應用 Copilot 的市場。與此同時，企業正邁向AI應用的新階段，從以試驗與概念驗證為主的初步探索，進一步邁向大規模重塑工作模式。今天，在香港舉行的 Microsoft AI Tour 上，Microsoft 闡述企業如何實現「）」，讓 AI 代理在內建信任與管治的前提下，融入日常營運，帶來實際的業務成效。友邦保險（AIA）及屈臣氏集團（AS Watson Group）等本地企業，已率先踏上「前沿轉型」旅程。表示：「現時，不少香港企業透過引入 AI 代理能力，逐步重塑其工作方式，並由以試驗為主的探索階段，邁向在實際營運中大規模應用。『前沿轉型（Frontier Transformation）』正推動企業把 AI 融入日常工作流程之中，同時確保具備可信及安全的管治架構，協助發展可衡量、具實際價值的業務成果。」隨著 AI 日趨成熟，企業的成功已不僅取決於部署單一工具。Microsoft 於 AI Tour 上分享其，為企業提供一套務實可行的方法，協助它們將 AI 代理轉化為可衡量、具實際成效的業務價值。該框架主要圍繞四項核心目標，包括作為「前沿轉型」進程的一部分，Microsoft 宣佈將作為。Microsoft 365 E7 建基於兩大核心原則，整合，同時配備企業級安全性、身分管理及 AI 代理管治功能。透過深入理解用戶的工作脈絡──包括團隊協作方式、所處理的工作內容，以及相關決策流程，Work IQ將協助 Copilot 及 AI 代理提供更具關聯及準確的支援。同時，將提供集中的 AI 代理管治控制面板，協助企業統一管理各類 AI 代理；而內建的安全與管治架構，則確保企業能讓 AI以負責任及可控的方式持續擴展。縱觀各行各業，香港機構已在實際應用中展現「前沿成功」的具體成果。友邦保險正應用 Microsoft的 AI 平台，在其業務中部署一套全面的AI智能體（agentic AI）策略，涵蓋由AI智能體支援的產品培訓、銷售對象管理與知識存取、自動化理賠處理，以及客戶自助服務。此外，亦透過使用 Copilot Studio 的公民開發者計劃提升生產力。這些能力結合起來，使友邦保險在符合高度監管行業要求的同時，能減少人工作業、提升準確性，並擴大營運效率。屈臣氏集團於香港零售業務中廣泛採用多元化的人工智能工具，包括 Microsoft Copilot 及其 AI 功能，全面應用於 O+O（線下及線上）業務，以提升生產力及決策效能。主要應用場景包括 AI 驅動的產品探索、AI 肌膚分析，以及店內個人化體驗，進一步加強顧客互動；同時亦涵蓋以員工為本的應用，如 AI 店舖營運支援及 AI 生成的市場推廣內容。透過在營運及顧客洞察分析中規模化應用生成式 AI，集團在其獨特的 O+O 業務模式下，實現更高效率、更佳成效以及促進跨團隊協作。這些案例反映香港商界正經歷廣泛的轉變：企業已不再質疑 AI 是否可行，而是關注如何將 AI 融入日常營運，以推動具實際成效的業務成果。Microsoft 深耕香港科技及商業社群，一直支援企業隨著城市發展持續創新，推動香港成為具備全球影響力的創新樞紐。：「過去 35 年，Microsoft 有幸於多個數碼轉型浪潮中與香港並肩前行。時至今日，這股動力正推動香港邁向 AI 為先的前沿時代──企業不再只是採用新技術，而是在企業層面重新思考整體營運模式。隨着這段前沿旅程不段加速，Microsoft 將繼續致力協助本地客戶及合作夥伴在AI 時代建立領先優勢，同時維持嚴謹的數據管治及企業級私隱保障，確保人類判斷始終掌握主導角色，讓香港在全球舞台上展現『前沿成功』的實踐成果。」隨著 AI 應用持續加速，Microsoft 強調「前沿成功」並非單一里程碑，而是一場持續演進的轉型歷程，當中需要清晰的應用目標、完善的管治架構，以及能在現實環境中落地執行的能力。透過其平台、合作夥伴及生態系統，Microsoft 將持續支援香港企業從實驗探索邁向可持續、負責任的 AI 驅動增長。