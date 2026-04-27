pixiv小說針對全球創作者功能升級上線！支援繁中直排、更貼近各地出版習慣

～紀念功能更新，「pixiv全球極短篇創作挑戰賽」同步登場～ 東京2026年4月27日 /美通社/ -- 由pixiv股份有限公司（總部：東京澀谷區，代表董事CEO：丹羽康弘；以下簡稱pixiv）營運的插畫、漫畫、小說投稿平台「pixiv」近日對小說投稿功能進行了大規模更新升級，以助力全球創作者更充分地發揮創作力。 本次更新針對小說的「門面」——封面功能實現了多語種適配與最佳化，並結合不同語言的寫作文化作出相應功能改進，包括：根據中文出版習慣調整「著重號位置」、最佳化小說封面中直排時的標點符號顯示；支援英語表達中不可或缺的「斜體」等。

同時，為紀念本次更新，即日起還將舉辦小說投稿企劃「pixiv全球極短篇創作挑戰賽」，各地小說創作者均可自由參加。 ■ 更新詳情：進一步還原各文化創作者的優美表現 小說封面功能適配多語種

小說封面功能支援使用80餘種官方範本自由搭配（可自訂顏色）製作封面，現已最佳化適配包括繁體中文在內的共計7種語言。 修復亂碼與顯示錯誤問題： 改善部分語言特有文字、符號顯示為亂碼或空白的問題。確保輸入字元正常呈現，實現更美觀的標題效果。

改善部分語言特有文字、符號顯示為亂碼或空白的問題。確保輸入字元正常呈現，實現更美觀的標題效果。 還原各地區的出版文化： 實現中文直排排版時的括號（「」及《》等）及標點符號方向均正確顯示。

小說本文新增「文字樣式」

為提升全球用戶的「寫作體驗」與「閱讀體驗」，特此新增傳達細膩表達的文字樣式。 在地化的著重號：不僅支援日語、繁體中文樣式的標註於「文字上方」，還能在簡體中文橫排時正確標註於「文字下方」，更符合各地出版習慣。

適配斜體：現已支援斜體文字樣式，其在英語作品中常用於心理描寫及回憶等場景。 「pixiv小說預覽圖生成器」適配多語種

自2024年3月起轉為常駐功能的「pixiv小說預覽圖生成器」功能現已適配多語種。該功能支援將小說本文轉換為圖片並分享。用戶可以從已投稿的小說中選取喜歡的語句或精彩片段，生成排版精美、視覺吸引力強的圖片，便於在社群網站等平台輕鬆分享，擴大作品曝光。

【主題】

秘密 【字數限制】

・按單字計數的語言（中文、韓語、泰語等）：

2000字以內 ・按單詞計數的語言（英語、歐洲各國語言、馬來語、印尼語等）：

1000詞以內

※pixiv小說投稿編輯器畫面下方計數僅顯示「字元數」。請事先自行使用外部編輯器確認字數後再投稿。 【特典、獎品】

我們將從參加者中共計抽選10位，在pixiv官方社群帳號中介紹作品，並送上以下獎品： ・pixiv官方社群帳號介紹作品

於對應語言的pixiv官方社群媒體帳號（X、微博、Facebook等）中介紹獲獎作品。

■pixiv簡介 https://www.pixiv.net

pixiv是一項為創作者打造、以「透過作品交流」為核心的社群平台服務。自2007年9月上線以來，始終秉承「讓創作活動更加愉快」的理念，圍繞插畫、漫畫、小說等作品的發布與交流提供服務。當前註冊用戶數量已超過1億。 ■pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp

地址：東京都澀谷區千馱谷4-23-5

代表董事CEO：丹羽康弘

業務內容：網路服務業務

創立日期：2005年7月25日 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/pixiv-302751629.html SOURCE pixiv Inc.